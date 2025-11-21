Villa Mitre, a la espera de la semifinal: "La lucha por el descenso ya pasó, hay que ir por más"

A base de resultados y rendimiento, Villa Mitre pasó en pocos días de luchar por no descender a ser semifinilastia del Torneo Clausura de la Liga del Sur.

El buen sprint final del tricolor, le permitió terminar segudno en tabla del segundo tramo y definir como local el primer cruce de playoffs.

El dominigo, el equipo que conduce Horacio Schumacher recibirá a Liniers desde las 17, en busca de la final del certamen.

Huracán y Libertad, en Ingeniero White, definirán al otro finalista.

"Estos partidos siempre está bueno jugarlos, estas semanas se hacen mas competitivas, está bueno", reconoció el volante Valentín Jouglard, una de las piezas clave de la Villa, en El Diario Deportivo.

"Veníamos jugando partidos que eran finales, por el tema del descenso, que nos sacamos ese peso de encima y ahora vamos a jugar por el campeonato, que obviamente es más lindo. Nos preparamos bien, se hizo un poco larga la semana, pero ya mañana es el último día", remarcó Valen.

Si bien las miradas estaban puentas en la zona baja de la tabla acumulada, una buena campaña que los hiciera zafar del descenso o la promoción, también los llevaría inevitablemente hacia arriba.

"El Colo Schumacher siempre nos decía que una cosa nos iba a llevar a la otra, primero había que preocuparse por la tabla de los cuatro de abajo, con San Francsico, Sporting y Olimpo. En esa terminamos primeros, que era uno de nuestros objetivos, y eso nos dejó segundos en la del Clausura"

Ya con sin la mochila del objetivo de mantener la categoría, Jouglard confía que eso libere al equipo para mostar su mejor versión.

"Creo que ya se vio con Bella Vista, un equipo mas suelto, que se animó más a tener la pelota. Lo que nos venía pasando también es que capaz teníamos la ventaja y dejábamos de hacer lo que estábamos haciendo y le entregábamos la pelota al rival. Con Bella Vista es yo no nos pasó, nos pusimos en ventaja y seguimos yendo a buscar más goles, creo que ahí se notó lo que es jugar con la presión del descenso", admitió.

Jouglard es junto a Thiago Pérez, Lautaro Cerato y Leonel Iriarte los jugadores del plantel que alternaron muchos minutos en el equipo del Federal A.

Valen, puntualmente, llegó este año al tricolor y luego de jugar el primer semestre en la Liga se fue ganando un lugar en el plantel superior, hasta llegar una pieza fundamental del equipo dirigido por Carlos Mungo.

"Me cuesta mucho separar lo individual de lo grupal, porque entiendo que es muy importante lo grupal para que te vaya bien en lo individual. En el Federal no nos fue bien, pero separando eso estoy contento porque sumé minutos. Después de lo que había sido la primera mitad de año, no pensé que iba a jugar tanto, pero estoy contento porque me terminó tocando y creo que lo pude hacer bien y con ganas de seguir", dijo el volante central, con paso por las inferiores de Gimnasia y Esgrima La Plata.

"Fue difícil porque fue un golpe duro y a los pocos días ya estábamos entrenando con la Liga, es difícil cmabiar el chip. Ahora ya pasó más tiempo y estamos totalmente renovados", admitió.

Por otra parte, remarcó la importancia de dejar atrás la lucha por la zona bajo y pensar definitivamente en ir en busca del título.

"Hablamos de dejar de lado la pelea por el descenso, ya está, ya pasó, cumplimos el objetivo, pero con eso no vamos a ganar más nada. Hay que ir por más", dijo.

Además, imaginó que cómo será el partido del domingo ante Liniers, un rival muy especial para él, ya que se formó en el club de la Avenida y tiene ahí muchos amigos, conocidos y gente querida.

"Va a ser un partido trabado, sin dudas, son dos equipos corredores, que meten. Creo que si hacemos largo el partido, teniendo la pelota y no volviéndonos locos lo podemos sacar adelante", se ilusionó.

"Cuando dijeron que jugábamos contra Liniers no me gustó, no me gusta enfrentarlo. Me gustó que jugamos en El Fortín aunque sea, porque ir a Alem no era lindo. Peor bueno, en el partido después te olvidas", dijo Valen.

"Obviamente que es un partido especial, porque conozco a todos, al Negro, a Julio, a la gente, vivo a tres cuadras de Liniers. Nada, es un partido especial, obviamente, pero hay que sacarlo y hacer un partido normal", insistió.

"En Alem hubiera sido más díficil -insistió-, todavía no jugué nunca contra Liniers en Alem y mejor si no juego nunca. Para evitar cualquier cosa, además mi manera de jugar capaz que pego alguna patada y alguien se lo toma a mal y no quiero que pase nada", cerró Valentín.

