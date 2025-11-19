El jardinero de Libertad, una garantía: deja los patios limpios y los pisos “Llanos”

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Su nombre no es Julio ni su apellido es Cruz, pero es el “jardinero” de Libertad y en el plantel le hicieron fama de buen consejero cuando el que contrata sus servicios le pide transformar un patio en estado de abandono o con pastos altos en un saludable espacio parquizado.

Cristian Llanos juega en el milrayita de Villa Rosas, tiene 26 años y desde hace un tiempo largo entendió que para mantener equilibrada la economía de su hogar necesitaba “hacer algo” a la mañana.

“Primero me enganché con la albañilería, pero la jardinería da mejores réditos. Desde abril de este año me dedico de lleno a esta actividad; atiendo, si puedo, tres o cuatro patios entre las 8 y las 13, hora que paro para almorzar y descansar antes de ir a entrenamiento”, calculó este bahiense criado en el barrio Villa Parodi y que empezó a correr atrás de la redonda N° 5 en las infantiles de Villa Mitre.

Después pasó a las menores de Tiro y ahí debutó en Primera, en 2015, con Darío Bonjour como DT.

--Perdón, ¿jardinero y que más?

--Todo lo que haya que hacer, poda, plantaciones, pozos, acomodar canteros, embellecer paredes; la demanda laboral va de la mano con el servicio que pretende el cliente. Lo hago todos los días, menos cuando juega Libertad, más allá si soy parte del equipo o no.

“Una vez corté el césped de la cancha principal de Libertad, pero fue cuando el tractorcito estaba roto. Ese trabajo lo hacen los chicos de mantenimiento, y son un lujo para dejar el pasto a una buena medida y bien parejito”.

--Me “soplaron” que, cuando te fracturaste el codo derecho, frente a Villa Mitre (fecha 8 del Clausura), te sacaste el yeso para poder agarrar la cortadora de césped. Decime que no es verdad…

--Ja, Ja. Me quité el yeso a los pocos días que me lo colocaron, pero como el hueso no estaba soldando con normalidad me lo volvieron a poner y tuve que aguantar dos semanas sin berrinches ni quejidos.

“Después de ese partido con Villa Mitre, al finde siguiente jugué quebrado contra Olimpo y marqué un gol (fotos). Ya no pude seguir y me perdí cuatro fechas seguidas, hasta retornar en la última, frente a Sporting, en el 0-0 en Punta Alta.

Fanático de River, su hijo Enzo (en honor al ídolo Millonario Enzo Pérez), de dos años y y 4 meses, ya eligió la pelotita como juguete preferido.

Aunque había algo más que no se animaba a decir. Pero lo largó: “Mi señora (Flavia Rojas) está embarazada, Vida viene en camino”, contó al borde de la emoción y con un “ya tenemos la parejita” al aire.

Costó cambiar de tema, pero el cierre de la nota merecía hacer hincapié en la principal falencia de Libertad: la falta de gol (uno, y de penal, en los últimos cinco encuentros, ya que fue 0-0 con Huracán, 0-1 San Francisco, 0-0 Bella Vista, 1-1 Liniers y 0-0 con Sporting).

“Preocupa mucho no lastimar en el arco de enfrente, aunque en contrapartida somos la mejor defensa del campeonato y eso es lo que nos da de comer, porque sino no estaríamos jugando la instancia final de playoffs (enfrentan al 1, Huracán, el domingo a las 17)”.

--Complicado el “Globito”, por lo bien que viene jugando.

--Es el rival a vencer, por algo se quedó con el primer lugar después de estar punteando durante varias jornadas seguidas.