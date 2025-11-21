Un bahiense es el nuevo entrenador de Atenas de Córdoba: "Tengo sensaciones de sueño cumplido"

Un bahiense fue confirmado como nuevo entrenador de Atenas de Córdoba para la Liga Nacional.

Se trata de José Luis Pisani, quien reemplazará a Mario Milanesio, quien se encontraba como DT interino tras la salida de Gustavo Peirone y seguirá en el cuerpo técnico.

Además, el también bahiense Lisandro De Tomasi se sumará como asistente.

"Es muy lindo y gratificante llegar a un club como Atenas. Tengo muy a flor de piel sensaciones muy lindas, de alegría, de responsabilidad, de un sueño cumplido", expresó José en diálogo con la prensa del club.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Atenas ha sido un anhelo siempre en mi carrera y hoy tengo la suerte de empezar a cumplir ese anhelo, que llega en un buen momento de mi vida y carrera profesional sabiendo que la responsabilidad es extremadamente grande al igual que el agradecimiento que tengo hacia la dirigencia del club por confiar en mí", agregó.

Pisani, que la temporada pasada dirigió a La Unión de Formosa también en la Liga A, será presentado al plantel próximo lunes.

“Claramente no es el mejor arranque de Liga, hubo cambio de entrenador y encima se juntó con las lesiones. Uno en principio va a proponer un cambio de aire, un método y una forma de jugar diferente, donde cada uno de los jugadores tenga un rol y se sientan cómodos, importantes y puedan dar su mejor versión”, agregó Pisani.

De momento, Atenas se encuentra 16to sobre 19 equipos, con un récord de 4 triunfo y 9 derrotas.

Su próxima presentación será el miércoles 3 de diciembre, cuando reciba a Independiente de Oliva.