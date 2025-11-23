Duelo de alto nivel entre Los Pumas e Inglaterra, desde las 13.10

Simón Benítez Cruz, al igual que en el segundo ante Inglaterra en San Juan, volverá a llevar la "9" de Los Pumas.

En el que será su último partido del año, el seleccionado argentino de rugby enfrentará hoy a Inglaterra en su tercera presentación por la ventana de noviembre.

Jugarán en el estadio Twickenham, en Londres, a las 13.10 hora de nuestro país y lo televisarán ESPN 2 y Disney+. El árbitro será Pierre Brousset (Francia), quien tendrá como asistentes a Nika Amashukeli (Georgia) y a Sam Grove-White (Escocia).

Los Pumas llegan a esta parte del año en gran momento, tanto en resultados como en materia de objetivos logrados ya que, con los puntos conseguidos por los triunfos ante Gales (52-28) y contra Escocia (33-24) en lo que va de la gira, aseguraron un lugar en el top 6 de selecciones que serán cabeza de serie en el Mundial de Australia 2027.

Los dirigidos por Steve Borthwick, por su parte, vienen de 10 triunfos al hilo. Su última derrota fue en el comienzo del Seis Naciones en febrero de este año, cuando cayeron ante Irlanda por 27-22 en Dublín. En lo que va de la ventana le ganaron a Australia (25-7), a Fiji (38-18) y a Nueva Zelanda (33-19).

El equipo argentino presentará como novedades los ingresos de Thomas Gallo por Mayco Vivas en la primera línea, de Marcos Kremer por Joaquín Oviedo (JM González pasa de 6 y Grondona de octavo) en la tercera, Tomás Albornoz por Gerónimo Prisciantelli en el puesto de apertura, Bautista Delguy por Mateo Carreras en uno de los extremos y Justo Piccardo por Santiago Chocobares entre los centros.

Antecedentes

La última vez que Los Pumas se fueron victoriosos ante Inglaterra, fue justamente en el último encuentro entre ambos equipos en Twickenham en 2022. Allí, los dirigidos en aquel entonces por Michael Cheika, se quedaron con la victoria por 30-29. Emiliano Boffelli fue la gran figura con 25 puntos, producto de un try, seis penales y una conversión. El try restante lo marcó Santiago Carreras.

Este año se enfrentaron en dos ocasiones en nuestro país y en ambas con triunfos para el XV de la Rosa, que realizó la gira luciendo casaca alternativa.

Por la ventana de julio se enfrentaron primero en La Plata, donde los británicos ganaron 35-12 y en un partido que contó con la participación del bahiense Joaquín Moro, y una semana después en San Juan, donde el éxito visitante fue por 22-17.

Acción en Escocia

Por otra parte la jornada de hoy a nivel internacional tendrá, en otro encuentro válido por la ventana de noviembre, el choque entre Escocia-Tonga a las 10.40 en Murrayfield.

Formaciones

Así se presentarán los equipos:

Inglaterra: 1. Ellis Genge, 2. Luke Cowan-Dickie, 3. Asher Opoku-Fordjour; 4. Maro Itoje (capitán) y 5. Alex Coles; 6. Guy Pepper, 7. Sam Underhill, 8. Ben Earl; 9. Ben Spencer y 10. George Ford; 11. Elliot Daly, 12. Max Ojomoh, 13. Henry Slade, 14. Immanuel Feyi-Waboso; 15. Freddie Steward. Entrenador, Steve Borthwick.

Suplentes: 16. Theo Dan, 17. Fin Baxter, 18. Will Stuart, 19. Charlie Ewels, 20. Tom Curry, 21. Henry Pollock, 22. Alex Mitchell, 23. Marcus Smith.

Argentina: 1. Thomas Gallo, 2. Julián Montoya (capitán), 3. Pedro Delgado; 4. Guido Petti y 5. Pedro Rubiolo; 6. Juan Martín González, 7. Marcos Kremer, 8. Santiago Grondona; 9. Simón Benítez Cruz y 10. Tomás Albornoz; 11. Bautista Delguy, 12. Justo Piccardo, 13. Matías Moroni, 14. Rodrigo Isgró; 15. Juan Cruz Mallía. Entrenador, Felipe Contepomi.

Como relevos estarán 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Tomás Rapetti, 19. Franco Molina, 20. Pablo Matera, 21. Joaquín Oviedo, 22. Agustín Moyano y 23. Santiago Carreras.