¿Se retira LeBron James? "La decisión de todas las decisiones", adelantó en un video de 10 segundos

LeBron James, la estrella de Los Angeles Lakers, anunció hoy en un video de apenas 10 segundos, que este martes, a las 13 de nuestro país, tomará "la decisión de todas las decisiones", sin especificar de qué se tratará, algo que alimentó los rumores sobre su futuro en la NBA a pocos meses de cumplir los 41 años.

"La decisión de todas las decisiones. 7 de octubre. 12.00 EST (hora del Este). #TheSecondDecision (la segunda decisión)", fue el mensaje publicado por LeBron James.

Su publicación está acompañada por un video en el que hace un guiño a su primera "gran decisión", la que tomó en 2010 y que fue televisada por la cadena ESPN, en la que anunció su fichaje por los Miami Heat.

LeBron James, cuádruple campeón de la NBA, se prepara para arrancar la temporada número 23 en esta competencia, algo que ningún jugador alcanzó.