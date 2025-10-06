Bahía Blanca | Lunes, 06 de octubre

Fútbol.

Bardella: "Fue mi primer gol de rabona, pero ya la había tirado anteriormente"

El carhuense utilizó un recurso válido para darle la victoria a San Francisco ante Olimpo. Y suma 5 conquistas en la temporada.

El carhuense Nahuel Bardella se lució con un golazo de rabona en el triunfo de San Francisco ante Olimpo por 1 a 0. Así, el elenco del artillero celeste pudo meterse arriba en el Clausura y pugna por evitar el descenso y Promoción en la elite del fútbol liguista.

"Fue mi primer gol de rabona, pero ya la había tirado anteriormente. Por suerte, sirvió para que sea el gol y valió un triunfo. Por suerte entró, sino me iban a c...", dijo entre risas el lateral-volante del Santo en el programa El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 14 a 15.

"Veníamos de perder cuatro puntos sobre la hora y era muy necesario ganar este partido. Los empates contra Sporting y Villa Mitre fueron difíciles de asimilar, amplió Nahuel.

Mirá la nota completa:

 

