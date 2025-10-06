Bardella: "Fue mi primer gol de rabona, pero ya la había tirado anteriormente"

El carhuense Nahuel Bardella se lució con un golazo de rabona en el triunfo de San Francisco ante Olimpo por 1 a 0. Así, el elenco del artillero celeste pudo meterse arriba en el Clausura y pugna por evitar el descenso y Promoción en la elite del fútbol liguista.

"Fue mi primer gol de rabona, pero ya la había tirado anteriormente. Por suerte, sirvió para que sea el gol y valió un triunfo. Por suerte entró, sino me iban a c...", dijo entre risas el lateral-volante del Santo en el programa El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 14 a 15.

"Veníamos de perder cuatro puntos sobre la hora y era muy necesario ganar este partido. Los empates contra Sporting y Villa Mitre fueron difíciles de asimilar, amplió Nahuel.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Mirá la nota completa: