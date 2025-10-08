Chile busca DT, pero Arturo Vidal, por las dudas, ya criticó al que puede llegar a venir: insufrible

Arturo Vidal, símbolo de la selección chilena y actual mediocampista de Colo-Colo, opinó en contra de la posible llegada de Manuel Pellegrini al banco de la Roja, que no jugará el Mundial 2026 y está sin entrenador desde el despido del argentino Ricardo Gareca: “Siempre se nombra, pero tampoco creo que sea el hombre indicado”.

Vidal reconoció que el Ingeniero tiene una extensa carrera como estratega, pero disparó: “Nunca trabajó con jugadores chilenos, nunca lo he visto en un proceso de selección, es difícil”, en una conversación con TNT Sports.

A continuación, agregó: “En el fútbol chileno no sé cómo le fue. Capaz con la experiencia que tiene lo hace bien, pero prefiero que siga en lo que está. No creo que sea el indicado en este momento”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El santiaguino de 72 años inició su carrera en el fútbol de su país, en el que entrenó a Universidad de Chile (fue campeón de la Copa Interamericana y de la Copa Chile), Palestino O’ Higgins y Universidad Catolica. Luego,levantó la Copa Sudamericana y el Clausura con San Lorenzo y ganó una liga argentina con River.

En el fútbol europeo, entrenó al Real Madrid y celebró tres trofeos al frente de Manchester City. El exdefensor llegó a Real Betis en 2020 y tiene contrato hasta 2026. En este tiempo en el conjunto verdiblanco dirigió 266 encuentros (de los cuales ganó 126, empató 68 y perdió 72) y fue campeón de la Copa del Rey 2021-2022.

La Roja, que tiene a Nicolás Cordova como entrenador interino, tendrá tres amistosos para completar el vigente calendario. Primero, chocará ante Perú el 10 de octubre, mientras que volverá a jugar contra la Bicolor y enfrentará a Rusia en la doble ventana de noviembre.