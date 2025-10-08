Bahía Blanca | Miércoles, 08 de octubre

15.6°

Hockey.

Súper 8: con presencia bahiense, se pone en marcha el mejor torneo del país

El certamen, en ambas ramas, se disputará en Santiago del Estero.

Valentina Costa Biondi, en acción en San Fernando. Fotos: San Fernando

Desde hoy y hasta el domingo se disputará en Santiago del Estero el Súper 8, la fase final de la Súperliga Argentina de Hockey, que fiscaliza la Confederación Argentina.

El certamen, que reúne a los mejores equipos del país, contará con presencia bahiense.

En la rama femenina, San Fernando tendrá en su equipo a las locales Valentina Costa Biondi (ex-Atlético Monte Hermoso), Candela Esandi (Sociedad Sportiva) y Yazmín Pallottini (El Nacional).

Candela Esandi.

Sanfer integrará la Zona B junto a  Ducilo, Universitario de Rosario (AHL) y Universitario de Córdoba.

El estreno del tricolor será ante el elenco de Berazategui, hoy desde las 8.30.

Mañana, en tanto, San Fernando chocará ante las rosarinas a las 21.30 y el viernes ante las cordobesas desde las 12.10.

Yazmín Pallottini.

Mientras que en la Zona A estarán Lomas, Gimnasia y Esgrima Buenos Aires, Duendes y Córdoba Athletic Club.

En GEBA se encuentra la suarense Catalina Alimenti.

En Caballeros, los equipos que jugarán son:

-Zona A: Mitre, Banco Provincia, Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER) y Alemán de Mendoza.

-Zona B: San Fernando, GEBA, Universitario de Rosario (AHL) y La Salle.

En ambas ramas, cada torneo contará con los ganadores de la Fase 1 de la Superliga, el campeón del Súper 8 2024 y los tres mejores equipos clasificados de la Asociación de Buenos Aires.

El certamen, que se jugará en el Estadio Polideportivo, se jugará con fases de grupos entre miércoles y viernes. Los dos primeros de cada zona jugarán las semifinales del sábado por un lugar en la final, que se disputará el domingo a las 14 (Damas) y las 16 (Caballeros).

