Súper 8: con presencia bahiense, se pone en marcha el mejor torneo del país

Desde hoy y hasta el domingo se disputará en Santiago del Estero el Súper 8, la fase final de la Súperliga Argentina de Hockey, que fiscaliza la Confederación Argentina.

El certamen, que reúne a los mejores equipos del país, contará con presencia bahiense.

En la rama femenina, San Fernando tendrá en su equipo a las locales Valentina Costa Biondi (ex-Atlético Monte Hermoso), Candela Esandi (Sociedad Sportiva) y Yazmín Pallottini (El Nacional).

Candela Esandi.

Sanfer integrará la Zona B junto a Ducilo, Universitario de Rosario (AHL) y Universitario de Córdoba.

El estreno del tricolor será ante el elenco de Berazategui, hoy desde las 8.30.

Mañana, en tanto, San Fernando chocará ante las rosarinas a las 21.30 y el viernes ante las cordobesas desde las 12.10.

Yazmín Pallottini.

Mientras que en la Zona A estarán Lomas, Gimnasia y Esgrima Buenos Aires, Duendes y Córdoba Athletic Club.

En GEBA se encuentra la suarense Catalina Alimenti.

En Caballeros, los equipos que jugarán son:

-Zona A: Mitre, Banco Provincia, Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER) y Alemán de Mendoza.

-Zona B: San Fernando, GEBA, Universitario de Rosario (AHL) y La Salle.

En ambas ramas, cada torneo contará con los ganadores de la Fase 1 de la Superliga, el campeón del Súper 8 2024 y los tres mejores equipos clasificados de la Asociación de Buenos Aires.

El certamen, que se jugará en el Estadio Polideportivo, se jugará con fases de grupos entre miércoles y viernes. Los dos primeros de cada zona jugarán las semifinales del sábado por un lugar en la final, que se disputará el domingo a las 14 (Damas) y las 16 (Caballeros).