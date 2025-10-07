Milei cruzó a un vecino que lo insultó: “Te bajo más la inflación así puteás un poco más”

El presidente Javier Milei tuvo un cruce este martes con un vecino mientras firmaba autógrafos a militantes libertarios durante su visita a la ciudad de Mar del Plata para respaldar la candidatura a diputado nacional de Diego Santilli.

"Igual te estoy arreglando la vida", le gritó el mandatario a un vecino marplatense que lo llamó “estafador” desde el balcón de un edificio.

Mientras continuaban los insultos, los militantes libertarios arengaron al Presidente a que vuelva a responder a las agresiones verbales: “Dome, Milei, dome”.

"Te voy a bajar un poco más la inflación así puteas un poco más, dale", replicó el mandatario.

Milei se mostró junto a Santilli en la ciudad balnearia para apoyar su candidatura a diputado en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert, quien hasta el domingo era el primer candidato de La Libertad Avanza en ese distrito. (con información de NA)