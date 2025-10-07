Bullrich presentó el Centro Nacional Antiterrorista: “No se combate con improvisación”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el Centro Nacional Antiterrorista, un organismo creado con el objetivo de articular las políticas de prevención y respuestas ante las amenazas de grupos armados extremistas, las que “no se combaten con improvisación”, consideró la funcionaria.

Bullrich remarcó que el día del lanzamiento del CNA “no es causal” ya que este martes 7 de octubre se cumplen dos años de los ataques de Hamás a Israel, donde se cometieron asesinatos y secuestros: “Elegimos este día para dejar en claro que la Argentina no va a permanecer indefensa frente a amenazas terroristas”.

Según la candidata a senadora nacional de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires, el CNA “viene a cerrar una brecha histórica” debido a “la falta de coordinación entre organismos” públicos “para responder” a las intimidaciones del Estado Islámico (ISIS), Hamás, Al Qaeda y Hezbolá (implicado en los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994), entre otros.

De acuerdo a su explicación, la entidad funcionará bajo el control de la Secretaría de Inteligencia del Estado, al tiempo que la cartera de Seguridad se encargará de activar protocolos y coordinar fuerzas federales en todo el territorio nacional.

Además, miembros de los Ministerios de Defensa, Seguridad, Economía, Interior y Justicia, la Cancillería, Unidad de Información Financiera (UIF), Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar y la Dirección Nacional de Migraciones participarán en el Centro Nacional Antiterrorista.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) podrá designar un enlace administrativo y el CNA desarrollará enlaces permanentes con otros organismos nacionales a fin de ofrecer una respuesta integral.

“El terrorismo no se combate con improvisación. Se combate con inteligencia, cooperación nacional e internacional, planificación y acción concreta. Eso es exactamente lo que va a hacer este centro”, agregó la ministra, quien remarcó que la Argentina será el primer país de América Latina en implementar una política pública de estas características. (NA)