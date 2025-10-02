Con Espert en el público, Milei presentó un proyecto de nuevo Código Penal que endurece penas

El presidente Javier Milei encaró esta tarde un nuevo tramo de la campaña electoral, al presentar el proyecto de reforma del Código Penal desde las puertas del Complejo Penitenciario de Ezeiza.

El mandatario estuvo acompañado por Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, y José Luis Espert, el diputado y candidato nacional.

A último momento, el Presidente sumó a la actividad al economista, en medio de la polémica por la denuncia sobre un presunto vínculo del candidato a legislador con un narcotraficante.

Con este evento, el Gobierno busca impulsar el debate penal justo en el medio de la campaña electoral, con el objetivo de que haya “más protección para las víctimas y más castigo para los delincuentes”.

“Ahora se termina la impunidad (...). El que roba va en cana”, dijo Bullrich al comienzo de la presentación. “Nace una nueva doctrina, la doctrina penal de la tolerancia cero”, agregó.

Por su parte, Javier Milei expresó: “Necesitamos cambiar el sistema de fondos. Años de garantismo se encargaron de atarle jurídicamente las manos a las fuerzas de seguridad, a los jueces y fiscales que querían combatir el crimen”.

Y sumó: “Por eso presentamos estas reformas, si logramos aprobarlas, quienes delinquen van a pagar en serio. Que este conjunto de reformas se implemente o no depende del Congreso. Depende de que quienes estén sentados en las butacas del Poder Legislativo tengan la vocación de ponerse del lado de las víctimas y no de los delincuentes, por eso necesitamos legisladores que comprendan esto. El sistema no da para más y hay que cambiarlo”.

“Convirtieron al país en un baño de sangre, y la ausencia de orden conduce también al empobrecimiento”, sostuvo el mandatario.

Y cerró: “Estamos haciendo cambios profundos, pero este proceso esta a mitad de camino, por eso quiero decirles que este camino conlleva el esfuerzo de todos, pero es el camino correcto, si claudicamos ahora podemos perder la última oportunidad para cambiar el destino de nuestro país”.

Qué propone el proyecto de reforma del Código Penal: los puntos clave

Prisión perpetua sin libertad condicional: la reforma propone que quien cometa delitos graves no pueda acceder a la libertad condicional, debiendo cumplir íntegramente la pena. En casos de reincidencia múltiple, la prisión efectiva podría extenderse hasta 40 años.

la reforma propone que quien cometa delitos graves no pueda acceder a la libertad condicional, debiendo cumplir íntegramente la pena. En casos de reincidencia múltiple, la prisión efectiva podría extenderse hasta 40 años. Delitos imprescriptibles: los homicidios, los delitos sexuales, el narcotráfico, la trata de personas y los delitos de lesa humanidad serán imprescriptibles.

los homicidios, los delitos sexuales, el narcotráfico, la trata de personas y los delitos de lesa humanidad serán imprescriptibles. Decomiso anticipado de bienes: prevé que los bienes vinculados con el delito puedan ser decomisados anticipadamente a favor del Estado, incluso antes de una condena firme.

prevé que los bienes vinculados con el delito puedan ser decomisados anticipadamente a favor del Estado, incluso antes de una condena firme. Presunción en favor de la autoridad y legítima defensa especial: el borrador incluye una disposición que declara que “no será punible quien obrare en cumplimiento del deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”. Esto implicaría invertir la carga de la prueba en ciertos casos de uso de armas por parte de Fuerzas de Seguridad.

el borrador incluye una disposición que declara que “no será punible quien obrare en cumplimiento del deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”. Esto implicaría invertir la carga de la prueba en ciertos casos de uso de armas por parte de Fuerzas de Seguridad. Nuevas tipificaciones delictivas: Se fijarían penas de 5 a 15 años de prisión para quienes “reciban y entreguen ilegítimamente a una persona menor de edad”. El borrador también menciona una nueva modalidad de fraudes informáticos, impulsados incluso por inteligencia artificial, con penas de hasta 7 años de prisión y multas proporcionales. Las apuestas ilegales, los juegos de azar online, los ciberdelitos y la pornovenganza también son tenidos en cuenta en el documento.

Se fijarían penas de 5 a 15 años de prisión para quienes “reciban y entreguen ilegítimamente a una persona menor de edad”. El borrador también menciona una nueva modalidad de fraudes informáticos, impulsados incluso por inteligencia artificial, con penas de hasta 7 años de prisión y multas proporcionales. Las apuestas ilegales, los juegos de azar online, los ciberdelitos y la pornovenganza también son tenidos en cuenta en el documento. Narcotráfico: se elevan de manera exponencial las penas y se incorporan figuras autónomas sobre precursores químicos, opioides sintéticos y otras sustancias peligrosas.

se elevan de manera exponencial las penas y se incorporan figuras autónomas sobre precursores químicos, opioides sintéticos y otras sustancias peligrosas. Corrupción: se rediseña el delito de enriquecimiento ilícito y se sanciona el dictado de normas que alteren el equilibrio fiscal. También se incrementan las penas por cohecho, incluyendo el soborno entre privados. Se agravan las sanciones por falso testimonio.

se rediseña el delito de enriquecimiento ilícito y se sanciona el dictado de normas que alteren el equilibrio fiscal. También se incrementan las penas por cohecho, incluyendo el soborno entre privados. Se agravan las sanciones por falso testimonio. Aumento de penas: Se suben las penas de homicidio simple a 30 años de prisión. Actualmente, el castigo es de 8 a 25 años de cárcel. Además, se amplían los supuestos de homicidio agravado, que conllevan prisión perpetua. Se aumentan además los años de cárcel para delitos sexuales, se sanciona el acoso sexual en ámbitos laborales y se agravan las escalas por grooming y difusión de material de abuso infantil por redes sociales o con inteligencia artificial.

El documento fue elaborado por la Comisión de Reforma del Código Penal que se formó en el 2024. Está integrada por el Ministerio de Justicia y magistrados como Mariano Borinsky y María Eugenia Capuchetti.

La intención del Ejecutivo es que este nuevo código reemplace al actual que está vigente desde 1921. (TN)