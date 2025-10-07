Corte de calles y cambios de recorrido en colectivos para este miércoles

Este miércoles 8 se verá interrumpida la circulación en algunas arterias de Bahía Blanca por trabajos de fresado y reencarpetado.

Esto afectará el recorrido habitual de algunas líneas de colectivos.

La referencia es para San Martín, entre Alsina y Las Heras.

Thompson, entre Undiano y 25 de Mayo.

De 8 a 18, Belgrano, entre Chiclana y San Martín.

Habrá cambio de recorrido de la línea 502 desde Villa Rosas a Villa Floresta, afectando a las calles Thompson ,Ingeniero Luiggi, Brown y trayecto habitual.

Además, se procederá al cambio temporal de recorrido de la línea 513 EX: desde Harding Green a Parque de Mayo por

Juan Manuel de Rosas y Fragata Sarmiento (ingreso a Viajantes del Sur).