Puan: allanan un inmueble en una causa por material de abuso sexual infantil

La Policía allanó un domicilio en Puan e incautó elementos de interés para la causa. (Gentileza FM Record, de Puan)

Durante un allanamiento hecho en un inmueble de Puan, la Policía secuestró elementos de interés en el marco de una causa por presunta producción y comercialización de material de abuso sexual infantil.

El procedimiento fue ordenado por la jueza de Garantías del Joven Nº 1, Ana Cecilia Bajlec, por pedido de la fiscal a cargo de la investigación, Karina Talarico, ambas pertenecientes al Departamento Judicial Trenque Lauquen.

Efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) realizaron el operativo.

La representante del Ministerio Público Fiscal intenta probar la posible participación de personas en la "producción o difusión" de contenido sexual que vulnera los derechos de personas menores de 18 años.

Según se informó, el caso continúa bajo estricta reserva para preservar las identidades de las eventuales víctimas y "avanzar en el esclarecimiento de los hechos".