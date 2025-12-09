Milei llegó a Oslo con un mameluco de YPF para acompañar a Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

El presidente Javier Milei llegó este martes a Oslo, Noruega, para participar de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz a la dirigente venezolana María Corina Machado, una figura destacada en las denuncias internacionales contra el régimen chavista de Nicolás Maduro.

El viaje relámpago del jefe de Estado, quien decidió asistir personalmente como gesto político y diplomático, en línea con su alineamiento con sectores opositores de América Latina, estará cargado de actividad diplomática.

A su llegada, el Presidente sorprendió con el atuendo elegido ya que, en lugar de indumentaria formal, se mostró con un mameluco de la empresa YPF.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Javier llegó a Oslo con el mameluco de YPF. Hablame de cómo promover inversiones y promocionar Argentina en el mundo de maneras disruptivas e innovadoras”, celebró el legislador Damián Arabia desde sus redes sociales.

Machado recibirá la distinción internacional este miércoles a las 9, en una ceremonia que contará con la presencia de otros tres jefes de Estado latinoamericanos: estarán los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa.

Tras la ceremonia, Milei aprovechará para entrevistarse a las 11.30 con el rey de Noruega, Harald V, y a las 13:10 con el primer ministro de ese país, Jonas Gahr Støre. Luego abordará el avión que lo traerá de regreso a Buenos Aires en un vuelo especial a las 16 del miércoles, por lo que llegará al país a las 9.30 del jueves.

En octubre de este año, Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha”. La líder de Vente Venezuela afirmó que vive “en la clandestinidad dentro de su país” y que enfrenta constantes amenazas por parte del gobierno de Maduro. (NA)