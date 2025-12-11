Polémica en España: acusan a un DT de golpear a un periodista discapacitado

Marc García Puig, director técnico del Ávila de la segunda división de España, está en el ojo de la tormenta tras ser acusado de golpear a un periodista discapacitado.

La situación se habría dado sobre el final de una tensa conferencia de prensa, donde García Puig mantuvo una tensa discusión con un periodista, tras la cual habría golpeado la silla de ruedas de un miembro de prensa del Coruxo FC, provocando que se cayera de la misma y sufriera un ataque de nervios.

Luego de lo sucedido, el Coruxo FC emitió un comunicado en el que condenó “de manera enérgica la presunta agresión física sufrida por nuestro directivo en la zona habilitada para la rueda de prensa. La violencia no tiene cabida en nuestra institución ni en el deporte”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Real Ávila, por su parte, también publicó un comunicado en el que negó lo sucedido y ratificó a García Puig como un “profesional ejemplar, con una trayectoria impecable dentro y fuera del terreno de juego”.

“El club niega rotundamente dichas acusaciones, que son completamente falsas y carecen de cualquier fundamento. Además, varios testigos presentes en la zona han confirmado que en ningún momento se produjo la situación descrita, desmintiendo así de forma categórica las afirmaciones realizadas”, comenzó el comunicado.

Asimismo, agregó: “El entrenador, acompañado por los responsables del Real Ávila CF, presentará una denuncia por injurias en cuanto el equipo regrese a Ávila, acudiendo a la comisaría correspondiente para iniciar las acciones legales oportunas”.

Así ocurrieron los hechos: