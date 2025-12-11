La Liga Profesional grabará todas las reuniones del Comité Ejecutivo

La Liga Profesional de Fútbol adoptó una medida inédita para su funcionamiento interno: todas las reuniones de su Comité Ejecutivo serán grabadas.

La decisión apunta a evitar rumores y versiones distorsionadas sobre lo que se debate puertas adentro y, a la vez, garantizar que quienes no puedan asistir mantengan acceso a todo lo tratado en esos encuentros.

Las filmaciones comenzaron a implementarse en la previa del sorteo de la temporada y de la Copa Argentina 2026, realizado en el Predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. La iniciativa contó con el aval de todos los dirigentes presentes, con la excepción de Estudiantes de La Plata, que fue el único club que no envió representantes en medio de semanas de fuerte tensión institucional con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El cónclave también marcó el regreso de Marcelo Moretti en representación de San Lorenzo tras meses de polémicas internas, mientras que Claudio Tapia tomó la palabra para referirse al allanamiento realizado el martes en la AFA y en otras instituciones.

El presidente de la casa madre del fútbol argentino dejó un mensaje contundente: aseguró que no cederá ante presiones de sectores que, según afirmó, buscan quedarse con derechos del fútbol nacional que les fueron negados.

Durante la reunión quedaron ratificados los torneos que se disputarán en 2026: Apertura y Clausura —con el mismo formato de la temporada actual—, Copa Argentina, Trofeo de Campeones, Supercopa Internacional, Supercopa Argentina y la Recopa de Campeones.

Además, se confirmó la continuidad del título de “Campeón de Liga”, otorgado al equipo que más puntos sume en la tabla anual, distinción que este año quedó en manos de Rosario Central.