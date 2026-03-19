Internaron en Buenos Aires a Stevie Young, guitarrista de AC/DC: qué se sabe hasta el momento

El músico británico Stevie Young, guitarrista de la banda AC/DC, fue internado en un sanatorio de Buenos Aires a poco de llegar a la Argentina.

“Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando todas las pruebas necesarias”, dijo un portavoz del grupo a la agencia Reuters.

La legendaria banda australiana se presenta en el estadio River Plate este 23, 27 y 31 de marzo, en el marco del Power Up Tour, su gira mundial que ya pasó por Europa, Estados Unidos, Australia, Brasil y Chile y hoy llegó a la Argentina.

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“Stevie está bien y de buen humor. Tiene muchas ganas de subir al escenario el lunes”, agregó el vocero

Stevie Young, de 69 años, integra la banda desde 2014, cuando entró en reemplazo de su tío, Malcolm Young, quien se retiró por demencia y murió en 2017.

Después de más de 16 años, AC/DC regresó a la Argentina en el marco de su Power Up Tour, la gira mundial que ya pasó por Europa, Estados Unidos, Australia y Chile.

La banda, liderada por Brian Johnson (voz) y Angus Young (guitarra líder), tendrá como banda invitada a The Pretty Reckless, el grupo estadounidense de hard rock liderado por Taylor Momsen, conocida por sus papeles en Gossip Girl y El Grinch.

El Power Up Tour toma su nombre del disco lanzado en 2020, dedicado a Malcolm Young, guitarrista y alma fundadora de la banda.

“El grupo era su bebé, la vida de Mal, era él quien nos empujaba a continuar. Siempre nos decía, ser músico es como hallarse a bordo del Titanic, el grupo continúa tocando independientemente de lo que le suceda al barco”, explicó su hermano Angus cuando se lanzó el disco.

La formación actual de AC/DC está compuesta por Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young (guitarra rítmica), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo). (TN)