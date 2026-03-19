“Gran Hermano 2026″ emitió un comunicado sobre la salud de Andrea del Boca: cómo se encuentra

A punto de cumplirse un mes de encierro, Andrea del Boca encendió las alarmas en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe). Este jueves, la actriz salió en ambulancia y fue derivada a una clínica para recibir atención médica, luego de presentar distintos malestares que preocuparon a la producción.

Horas después, en las redes sociales de Gran Hermano publicaron un comunicado donde dieron detalles del cuadro que presenta la participante y llevaron tranquilidad a los televidentes y a la familia.

“Andrea del Boca fue sometida a un control con tensiómetro que arrojó resultados no favorables”, se lee en la publicación.

Acto seguido, informaron: “De acuerdo al protocolo de Gran Hermano, debió salir de la casa para ser evaluada en una clínica, tal como ocurrió previamente con Divina Gloria”. “En las próximas horas se definirá su situación dentro del juego”, concluyeron.

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Qué le ocurrió

Laura Ubfal, panelista del ciclo, dio detalles de lo ocurrido a través de su cuenta de X: “Es verdad que Andrea del Boca salió de la casa de Gran Hermano en ambulancia. La vieron tres médicos en estos días y estaba con temas intestinales y alta presión. Dejen de especular con otras cosas. Realmente tiene problemas de salud".

Horas antes de salir de la casa, Andrea había charlado con Mavinga, Yipio y Daniela y les contó qué le pasaba.“Vení que no quiero hablar fuerte (...) No me dieron bien ciertos parámetros“, comentó en voz baja. En ese preciso momento, la producción del reality conducido por Santiago del Moro, que se emite en vivo las 24 horas por DirecTV Go, interrumpió de manera abrupta la transmisión.

Cabe destacar que previo a esto, durante su participación en el stream del reality, la actriz admitió que la convivencia la estaba afectando y dejó en evidencia su estado de salud al mostrarse con un tensiómetro en el brazo, con el que controlaba su presión arterial.

Con total sinceridad, la actriz afirmó: “Acá tendría que putear un poco más para que no me suba la presión”.

Sin embargo, lejos de mostrarse vulnerable, anticipó que cambiará su estrategia dentro del juego. “Muchos deben haber pensado que en dos días me iba. No me pienso ir”, aseguró con firmeza y anunció que su actitud hacia sus compañeros comenzará a cambiar. “En algunos momentos me saldrá de una manera educada y en otros de una manera más abrupta o con alguna puteada”, dijo.

Emocionada tras superar la última placa positiva, reforzó su confianza en el apoyo de la audiencia. “Si tengo 51 años de carrera es porque ustedes me han apoyado. El soberano es el que decide”, planteó. Y cerró con determinación: “Estoy fuerte, firme y con ganas de jugar si ustedes me siguen aceptando”. (TN)