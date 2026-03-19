Detuvieron a un peligroso delincuente en el macrocentro de la ciudad

Se espera por la orden que determine el traslado

La Comisaría Segunda detuvo en la madrugada de este jueves a un peligroso delincuente que tenía pedido de captura por distintos hechos delictivos perpetrados en varias ciudades de Rio Negro y la Provincia de Buenos Aires.

El aprehendido, fue identificado como, Lucas Ezequiel Giménez Pazos, de 34 años de edad, cuyos frondosos antecedentes incluyen robos en localidades como Mar del Plata, Pergamino, Viedma, San Antonio Oeste y Bahía Blanca.

Además, Giménez Pazos, es conocido por su capacidad para evadir a la justicia, incluso un intento de fuga dentro de un cochecito para bebé en el año 2017, cuando estaba detenido en la cárcel de Viedma, mismo lugar donde se escapó rompiendo un alambrado perimetral, para ser encontrado días después en la localidad de Miramar con documentación falsa.

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El último pedido de captura fue emitido por el Jugado Criminal 1 de Pergamino. Tras ser alojado en la seccional Segunda de nuestra ciudad, los organismos judiciales ordenaron que permanezca alojado en calidad de detenido a la espera de cupo a una unidad penal.