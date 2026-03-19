Con su gol 900, Lionel Messi rompió otro récord ante Cristiano Ronaldo

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, alcanzó ayer una marca histórica al llegar a los 900 goles en su carrera profesional a los 38 años, consolidándose como uno de los máximos goleadores de todos los tiempos.

El rosarino alcanzó esa cifra en 1.142 partidos, un registro que lo ubica por delante de Cristiano Ronaldo, quien necesitó 1.236 encuentros para llegar a la misma cantidad de goles, lo que refuerza el impacto de su efectividad a lo largo de su trayectoria.

Del total de conquistas, Messi convirtió 672 goles con el FC Barcelona, 32 con el Paris Saint-Germain, 81 con el Inter Miami y 115 con la Selección argentina, donde además logró consagrarse campeón del mundo en 2022.

La cifra vuelve a poner en escena la histórica comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo, los dos grandes referentes del fútbol mundial en las últimas dos décadas, con estadísticas que siguen alimentando el debate, pero que colocan al albiceleste por encima en cuanto a la rápidez para alcanzar la impresionante cifra goleadora.

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A sus 38 años, el argentino continúa vigente y ampliando sus números, en una carrera que ya es considerada legendaria y que sigue sumando capítulos récord, previo a la Copa del Mundo 2026 a desarrollarse en Estados Unidos, Canadá y México.

Messi alcanzó los 900 goles, pero no pudo asegurar la clasificación del Inter Miami a los cuartos de final de la Concacaf Copa de Campeones, luego de igualar 1-1 como local ante Nashville en un certamen en el que anotar de visitante continúa generando ventaja. (NA).