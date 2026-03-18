El gol 900 de Messi no alcanzó: Inter quedó eliminado ante Nashville de la Concacaf Champions League

El Inter Miami de Lionel Messi empató 1-1 con el Nashville esta noche y fue eliminado en un partido que quedará en la historia, ya que el rosarino convirtió su gol número 900 en el Chase Stadium, por la vuelta de los octavos de final de la Concachampions.

El capitán argentino convirtió el primer gol del partido a los seis minutos, con un zurdazo bajo y cruzado que le permitió alcanzar un nuevo hito estadístico en su carrera, mientras que el atacante argentino Cristian Espinoza anotó el empate a los 28 minutos del complemento.

De esta manera y tras el 0 a 0 en la ida, Nashville avanzó por la ventaja del gol de visitante.

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Con la derrota en el resultado global, el Inter Miami fue eliminado en los octavos de final, en la peor de sus tres participaciones en el certamen norteamericano: fue semifinalista el año pasado y había llegado a cuartos de final en 2024.