Se postergó para el domingo el debut de Villa Mitre en Mar del Plata

Se postergó para el domingo el partido que marcará el debut de Villa Mitre, cuando visite a Kimberley por la primera fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A.

Debido a las malas condiciones climáticas que se esperan para Mar del Plata, el juego cambió de día luego de que hubiera sido programado originalmente para el sábado.

El mismo se desarrollará desde las 16 en el estadio José A. Valle de La Feliz, con arbitraje de Leandro Sosa.

Debido a este cambio, también se modificó la lógistica del plantel tricolor que finalmente saldrá el sábado al mediodía de Bahía, luego del entrenamiento.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

*En Bahía

También el domingo, pero en el Roberto Carminatti, Olimpo hará su estreno recibiendo a Alvarado de Mar del Plata.

El juego irá a las 16, con Nahuel Viñas como juez principal.

*El resto

La programación de la fecha 1 tendrá los siguientes enfrentamientos el domingo:

15hs: Sol de Mayo va Germinal (dirige Ulises Jerónimo).

16hs: Brown de Madryn va Santamarina (Pablo Núñez).

Libre: Círculo Deportivo.