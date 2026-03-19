Tiene 17 años, más de 100 goles y un futuro enorme: Sofía Mattos sobresale en la Liga del Sur

Con solo 17 años, Sofía se consolida como una de las grandes promesas del fútbol femenino de Bahía Blanca.

Su presente habla por sí solo, ya que sumar más de 100 goles en su carrera -son 128, con 70 en Puerto Belgrano, 20 en el combinado liguista y el resto con la rojinegra-, la elevan al pedestal de las tres jugadoras más goleadoras desde que se retomó la competencia -en 2021- tras 15 años de ausencia.

Su historia en el fútbol comenzó temprano. A los 14 años debutó en Primera División con Puerto Belgrano, luego de haber dado sus primeros pasos en equipos masculinos, en una época donde el fútbol femenino todavía estaba en pleno desarrollo.

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“Al principio no me animaba, pero después dije que sí y empecé. Arranqué en el medio, de 5 y 10 y, después, pasé a ser 9”, afirmó sobre sus inicios en su paso por El Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes de 14 a 15 por La Nueva Play.

Esa rápida adaptación se tradujo en números contundentes y un presente de selección.

"Es un grupo maravilloso. Fui parte del plantel que jugó el torneo Federal de Selecciones y aprendí mucho de chicas que son más experimentadas. Lo mejor de todo es que son muy humildes, muy buenas personas. Terminamos cuartas porque todo fue muy parejo y perdimos una semi por un gol y otro partido en definición por penales. En lo personal estoy muy contenta con mi rendimiento", contó.

Sofía tiene claro que su rendimiento en su club, Sporting, no es solo individual.

“Siempre digo que es gracias al equipo. También tiene que ver la concentración, el esfuerzo y la dedicación”, asegura.

Precisamente, su llegada a Sporting tuvo un condimento especial, ya que el vínculo con el club viene desde muy chica.

“Soy hincha desde siempre, iba a la cancha desde bebé porque me llevaba mi familia, mis padres, tío y mi abuela Mirta. Siempre quise vestir esa camiseta, es el club que amo”, afirmó.

Sofía está lista para el inicio del campeonato 2026 de la Liga del Sur, que se iniciará este fin de semana.

"La pretemporada con Marcelo (Beltrán, el DT) fue tremenda. Vamos a andar muy bien, al menos eso es lo que creo", aseguró.

Con talento, goles y una evolución constante, Sofía empieza a construir un camino prometedor, dejando en claro que lo suyo no es casualidad, sino fruto del trabajo y la pasión por el fútbol.

"Hice otros deportes, pero el fútbol me puede y quiero darme una oportunidad en otro nivel. El desafío ahora es permancer en la A, terminar lo más arriba posible y consolidarme en el puesto", dijo.

"También están los estudios, porque este año termino sexto año en la escuela secundaria (Ndr: Nº15) de Punta Alta. Ahí también estoy enfocada y ya decidí que mi futuro estará puesto en el profesorado de educación física", resaltó.

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