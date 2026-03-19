El Servicio Meteorológico emitió un aviso a corto plazo por tormentas fuertes en Bahía, Punta Alta y la zona
La advertencia fue emitida a las 17.37 con una vigencia de dos horas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo sobre Bahía Blanca, Punta Alta, y un sector del sudoeste bonaerense.
La advertencia climática fue emitida a las 17.37 y tiene una vigencia de dos horas.
El alerta abarca también a los distritos de Puan, Tonrquist y Villarino.
Noticia en desarrollo