El Servicio Meteorológico emitió un aviso a corto plazo por tormentas fuertes en Bahía, Punta Alta y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo sobre Bahía Blanca, Punta Alta, y un sector del sudoeste bonaerense.

La advertencia climática fue emitida a las 17.37 y tiene una vigencia de dos horas.

El alerta abarca también a los distritos de Puan, Tonrquist y Villarino.

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