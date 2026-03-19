Drama en Rosario: un hombre se prendió fuego en una empresa para reclamar por una deuda salarial

Un hombre de 36 años se prendió fuego en la puerta de una empresa en Rosario para reclamar una deuda salarial y quedó gravemente herido. El hecho quedó registrado en un video que muestra las impactantes imágenes del instante en el que se produjo el incendio.

El episodio ocurrió el viernes pasado al mediodía en el sector de ingreso de un predio ubicado en la avenida Provincias Unidas al 3200. Los empleados del lugar advirtieron a la policía que un hombre se había atrincherado en una garita de seguridad con un bidón de combustible y un encendedor.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, el hombre reclamaba que le pagaran el dinero que le debían desde hacía meses por un trabajo que había realizado como vigilador tercerizado. Sin embargo, según la empresa, ya se le habría pagado por ese servicio, informó Rosario 3.

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Al lugar, llegaron efectivos policiales, bomberos y una ambulancia. Mientras tanto, los agentes intentaron dialogar con el trabajador para llegar a un acuerdo, pero de un momento a otro la situación se descontroló.

En el video se ve que, en el instante en que un policía trata de ingresar a la garita, el hombre se tira combustible y se prende fuego. En cuestión de segundos, las llamas se extendieron por su cuerpo e incluso llegaron a provocar quemaduras leves en tres oficiales que estaban interviniendo en el operativo.

Los efectivos extinguieron las llamas y trasladaron de urgencia al hombre al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con distintas quemaduras sobre su cuerpo.

De acuerdo al último parte médico, sigue internado grave en terapia intensiva y se encuentra con asistencia mecánica respiratoria. (TN)