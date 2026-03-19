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Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este jueves todas las cotizaciones

Conocé los valores de la divisa estadounidense en nuestra ciudad y en la city porteña.

Foto: Archivo La Nueva.

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.420 para la venta y de $1.368 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,09% en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.445 (-0,34%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.430,00 (-0,35%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.839,5 (sin cambios); el MEP cotiza a $1.419,64 (-0,1%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.468,73 (-0,2%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 622 puntos básicos (+1,97%).

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