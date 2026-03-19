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Encontraron a Esmeralda, la nena de 2 años que había desaparecido en Córdoba

La menor fue hallada “con vida” y en “buen estado”.

Imágen de la búsqueda, en Cosquín. Foto: El Doce TV

La niña Esmeralda Pereyra López apareció con vida en la ciudad de La Falda después de casi 24 horas de búsqueda en la provincia de Córdoba.

La menor fue encontrada en un descampado en la zona de La Falda, a media hora en auto de Cosquín, y la fiscalía ya está en el lugar.

“Está en buen estado”, confirmaron. La familia ya fue notificada y se dirige a la ciudad aledaña. 

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