Con Hein a la cabeza, Argentina definió su equipo de natación para los Suramericanos Juveniles

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

La Confederación Argentina de Deportes Acuático hizo oficial su lista de nadadores de cara a la primera gran competencia de 2026: la cuarta edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud, a realizarse en Panamá entre el 12 y el 25 de abril.

La misma comprende a atletas nacidos entre los años 2008 y 2011, los que serían los Juveniles y Cadetes argentinos en 2026, destacándose la presencia de una de las máximas figuras del continente: Agostina Hein, ya olímpica en París 2024 y múltiple medallista este año, en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción y en el Mundial Juvenil de Otopeni, Rumania, donde ganó la prueba de los 400 metros combinados.

Según informó el ente, de conformidad con las normas selectivas, en atención a la propuesta elevada por el ETN y las plazas otorgadas por el COA, se resolvió nominar al siguiente equipo:

Mujeres

Agostina Hein

Malena Santillán

Cecilia Dieleke

Laila Chain

Liz Dos Santos Paixão

Guadalupe Angiolini

Mía Di Pace

Catalina Dos Santos

Pía Ponzo

Luciana Verón

Varones

Matías Chaillou

Felipe García Berbel

Máximo Aguilar Macchioni

Luis Fontana

Ciro Conrad

Laureano Hopmeier

Mateo Mayer

Thiago Pizzini

Joaquín Giovacchini

Lautaro Lamberti

Historia de los Juegos

Los Juegos Suramericanos Juveniles nacieron en 2013 en Lima, Perú.

La segunda edición se llevó a cabo en Santiago de Chile, cuatro años más tarde, y tuvieron su tercera edición en Rosario, en 2022.

Originalmente, la edición debió ir en 2021, pero se postergó un año como consecuencia de la pandemia, que por aquel entonces estaba terminando. En ese sentido, los actuales debieron ir el año pasado, aunque la sede original, San Luis, renunció por motivos presupuestarios y el cambio de sede atrasó su desarrollo.

El evento, que comprende unos 2000 atletas de 14 a 18 años, servirá de previa de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que este año se desarrollarán en Dakar, capital de Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre.

En Panamá competirán, además de la delegación local, deportistas de Argentina, Aruba, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela.

Los deportes elegidos para integrar la grilla de competencia serán: ajedrez, atletismo, bádminton, básquet 3x3, béisbol, boxeo, esgrima, tenis, golf, judo, karate, levantamiento de pesas, fútbol bandera, tiro con arco, taekwondo, gimnasia, triatlón, natación, surf, fútbol, tenis de mesa, ciclismo, lucha y futsal.