Dos bahienses en el plantel de Pampas para el Súper Rugby Américas 2026

Las últimas semanas del 2025 trajeron novedades sobre la temporada que se viene en el Súper Rugby Américas y también en la franquicia Pampas.

Se conoció recientemente el plantel del representante bonaerense, que volverá a ser dirigido por Juan Manuel Leguizamón y contará entre los convocados con los bahienses Francisco Lusarreta y Nahuel Zunini. Dos jugadores que, con diferente continuidad y protagonismo, tuvieron ya su participación en el equipo.

El Súper Rugby Américas, competencia que originalmente nació en 2020 bajo el nombre Súper Liga Americana y desde 2023 lleva la denominación actual, contará en 2026 con ocho franquicias, de las cuales cuatro serán argentinas: Capibaras XV (Rosario), Dogos XV (Córdoba), Pampas (Buenos Aires) y Tarucas (Tucumán), Peñarol Rugby (Uruguay), Selknam (Chile), Yacare XV (Paraguay) y Cobras Brasil Rugby (Brasil).

Francisco Lusarreta el día de su debut en Pampas.

La fecha de inicio de la competencia que se viene será el viernes 20 de febrero con Dogos XV-Cobras y Tarucas-Selknam, mientras que el estreno de los demás participantes se producirá el sábado 21: Yacaré XV-Pampas y Capibaras-Peñarol.

Respecto de los bahienses, para Lusarreta será una continuidad de la última temporada. Jugó 13 encuentros de la edición 2025 (dos tries ante Cobras).

"Pancho", de 24 años, se desempeña en el puesto de hooker. Su club formador fue Universitario, mientras que en el ámbito URBA se desempeña en Belgrano Athletic.

Nahuel Zunini, segundo desde la derecha, vuelve a la franquicia bonaerense.

Para Zunini, pilar de 21 años, significa el regreso al equipo en el que debutó en el primer partido de la edición 2024. Pero ese año no logró continuidad por una lesión de hombro que lo marginó de la actividad.

El jugador formado en el club Argentino recuperó rodaje en la temporada 2025 con su club en la URBA, Buenos Aires Cricket & Rugby Club.

Otro bahiense con amplia participación en Pampas fue el tercera línea Joaquín Moro, quien pegó el salto desde el SRA a la Premiership inglesa con Leicester Tigers.

La de Moro será una de las importantes bajas del equipo dirigido por "Legui", sumada a la de Justo Piccardo quien seguirá en el rugby francés (Montpellier).

Pero a la vez el equipo dirigido por "Legui" incorporó importantes jugadores con paso por Los Pumas como el veterano Santiago Cordero y Santiago Pernas, mientras que también se agregaron jugadores provenientes de Los Pumas 7s como Alfonso Latorre, Alejo Lavayén, Agustín Fraga y Tobías Wade.

Pampas 2026

A continuación, el plantel de 44 jugadores de Pampas que realizará la pretemporada para el Súper Rugby Américas:

Forwards:

ANNAND, Jeremy (Belgrano Athletic)

BERARDI CALVO, Ramiro (Los Tilos)

BERNASCONI, Juan Pedro (La Plata RC)

BOTTAZZINI, Ignacio (SIC)

CABANO WALL, Augusto (Los Tilos)

CAMBIASSO, Nicolás (Buenos Aires)

CAMERLINCKX, Marcos (Regatas Bella Vista)

CEBRÓN, Fabrizio (Regatas Bella Vista)

FERNÁNDEZ CRIADO, Rodrigo (Belgrano Athletic)

GÓMEZ COFRE, Ezequiel (San Andrés)

LEDESMA AROCENA, Tadeo (SIC)

LUSARRETA, Francisco (Belgrano Athletic)

MEDRANO, Matías (Regatas Bella Vista)

MORESCO, Lucas (Champagnat)

PASCUAL VIALE, Joaquín (Alumni)

PENOUCOS, Juan (Belgrano Athletic)

PÉREZ RACHEL, Juan Cruz (Deportiva Francesa)

ROCHA, Tiziano (Alumni)

SANTARELLI, Faustino (Newman)

SLUGA, Francisco (Buenos Aires)

SORONDO, Jerónimo (Belgrano Athletic)

TOLEDO, Marcelo (Regatas Bella Vista)

VICENTE VIDAL, Valentín (Buenos Aires)

ZUNINI, Nahuel (Buenos Aires)

Backs:

CLAUSEN, Nahuel (Club Argentino de Rugby)

CORDERO, Santiago (Regatas Bella Vista)

CORSO, Juan Cruz (Regatas Bella Vista)

DÍAZ, Ignacio (Belgrano Athletic)

FARISÉ, Bautista (Hindú)

FERNÁNDEZ, Ramón (Hindú)

FRAGA, Agustín (CUBA)

GARCÍA MORTOLA, Santino (Manuel Belgrano)

GHISOLFI, Danilo (SIC)

LATORRE, Alfonso (Buenos Aires)

LAVAYÉN, Alejo (CASI)

LEDESMA, Felipe (SIC)

MANZO, Ramiro (Sporting de Mar del Plata)

MARGUERY, Lucas (Newman)

PERNAS, Santiago (Alumni)

REGGIARDO, Valentino (Deportiva Francesa)

RENTHEL, Estanislao (Deportiva Francesa)

SERPA, Federico (Los Tordos)

ULLOA, Jerónimo (Newman)

WADE, Tobías (Alumni)