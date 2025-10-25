Nahuel Zunini tras su temporada debut en el URBA Top 12: "El balance del año es muy positivo", afirmó

Mientas se enfoca en el período de postemporada, Nahuel Zunini se tomó unos minutos para repasar su año deportivo en Buenos Aires Cricket & Rugby Club (Biei).

El bahiense viene de participar en el encuentro definitorio que su club le ganó 39-14 a Belgrano Athletic (anoche eliminado por Newman en la semifinal, 41 a 24). Con este resultado como local, Biei aseguró la permanencia en la élite.

"Fue una victoria que preparamos durante varias semanas. Sabíamos que era un partido totalmente definitorio para nosotros. Y se nos dio ni más ni menos que contra uno de los semifinalistas", afirmó Nahuel ayer, en diálogo con El Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes por La Nueva Play a las 14.

Con esa buena noticia concluyó su temporada debut en la máxima categoría. Y que marcó, además, su regreso a la actividad tras una lesión y posterior operación de hombro que lo llevó a perderse toda la temporada 2024.

"El balance del año es muy positivo. Como pasa en todos los clubes, arrancás de menos a más. Yo comencé en Preintermedia A y a lo largo de los partidos fui subiendo escaloncito por escaloncito cada fin de semana hasta llegar al banco (de la Primera) en la fecha cuatro contra Los Tilos, que me tocó entrar. El balance individual y colectivo es que fue un año muy bueno por lo que pasó en el último partido", afirmó Zunini, de 21 años.

"Siempre le cuento a mis amigos que el torneo URBA Top 12 es otro rugby, donde no sólo está lo físico sino también el aspecto psicológico. Por ahí te dicen `Qué hacés acá jugando pendejo si sos un 04 (clase 2004). Hay jugadores de mucho nivel", afirmó el pilar izquierdo.

También explicó las razones por las que Biei, que ganó sólo cinco partidos en el Top 12, tuvo que esperar al partido de la salvación contra Belgrano Athletic para sentir que el año terminaba positivo.

"Nos permitió decir, más que nada, `acá está el León, acá está Biei´. Somos un equipo que tiene para pelear contra todos los rivales del Top 12 y así lo demostramos en esa última fecha a nivel mental", sostuvo.

Nahuel también recordó que la lesión que vivió cuando transitaba su mejor momento y lo llevó a replantearse la importancia del trabajo físico semanal de gimnasio a modo preventivo. Además, habló de la importancia del apoyo de los afectos, su mamá y su novia en aquellos momentos y de su futuro deportivo. Recordamos que Zunini fue campeón Sudamericano M19 con Los Pumitas (2023) y tuvo participación en la franquicia Pampas, en el Súper Rugby Américas 2024.

Mirá la entrevista completa: