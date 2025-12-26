Choque y principio de incendio en el barrio Pedro Pico

No se produjeron heridos en un choque entre un automóvil y una camioneta ocurrido esta mañana en un sector del barrio Pedro Pico.

Tras el impacto se desencadenó un principio de incendio en uno de los rodados involucrados, por lo que debieron concurrir bomberos del cuartel Central para sofocar las llamas.

Voceros oficiales señalaron que el siniestro ocurrió poco antes de las 10, en Pedro Pico y Santa Fe, cuando colisionó un Ford Mondeo, al mando de un joven de 22 años, y una Renault Oroch, guiada por un hombre de 47.

Mencionaron que tras el impacto tomó fuego el cobertor del capot de la camioneta, por lo que debieron concurrir los servidores públicos para sofocar las llamas.

Al lugar también asistió la guardia de Defensa Civil, policías del Comando de Patrulla e inspectores de Tránsito de la comuna.

Estos últimos sometieron a los conductores a controles de alcoholemia que arrojaron resultados negativos.