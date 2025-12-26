Habló Costantino sobre la situación de San Lorenzo: "Nos encontramos con lo que imaginamos"

Costantino no perdió el optimismo sobre el futuro azulgrana. Foto: Doble Amarilla.

Sin perder el optimismo sobre el futuro económico y deportivo de la institución, el flamante presidente de la comisión directiva transitoria de San Lorenzo de Almagro analizó aspectos de la realidad azulgrana.

"Nos encontramos con lo que imaginamos. El club está complicado, pero tenemos las ganas y utilizando el sentido común y administrando bien", dijo Sergio Costantino en el programa No Veo La Hora por DSportsRadio.

"En síntesis había 7 millones (de pesos) en caja y tratamos de resolver los aguinaldos y acortar la deuda con los jugadores que asciende a dos o tres meses. Estamos reestructurando para ponernos al día", agregó el dirigente azulgrana.

"Tenemos 14 inhibiciones vigentes y confiamos en levantarlas. El monto superan los tres millones de dólares. Estamos tratando de levantarlas sin tocar o perjudicar el patrimonio del club".

Uno de los puntos trascendentes y sobre el que se esperaba una declaración es el de las inhibiciones que recaen sobre el Ciclón.

"Hoy tenemos el embargo con el Fondo Suizo con el que vamos hablar para levantar la quiebra. La credibilidad implica devolver lo prestado. Estamos hablando con socios para que colaboren y ayuden a salir de esta situación", agregó Costantino.

El directivo envió un mensaje de optimismo para el mundo azulgrana.

"Estoy convencido que vamos a salir de esta situación. Intentaremos hacer en estos meses hacer las cosas bien. Quiero ser un buen presidente, cercano al socio, a la oposición y ex presidentes. Tenemos que tener un cambio cultural en la dirigencia, no discutir nombres, si proyectos”, dijo.

A su vez, no descartó ni confirmó su participación en las elecciones del 2026.

"No voy a garantizar mi candidatura a presidente en las próximas elecciones. Ojalá seamos nosotros los que sentemos las bases para que el edificio crezca sean sólidas", pidió.

Dentro de lo deportivo, el dirigente no dio indicios, aunque confirmó que si River o Boca quieren a un jugador del Ciclón, deberán contactarse con la actual conducción.

"Sería una falta de respeto hablar de salidas sin hablar con Ayude. Hoy las conversaciones que pudo haber con Moretti son nulas. Hoy no hay nada formal por ningún jugador de San Lorenzo", indicó.

Justamente, Costantino también se refirió al polémico ex presidente del club de Boedo.

"Lo que dice Moretti se hará cargo él. Tiene una condena social. Es parte del pasado y hay que mirar hacia adelante. Uno se reserva lo que uno sufrió por parte de mentiras o cosas infundadas. El club necesita de todos. Moretti es un tema terminado", concluyó.