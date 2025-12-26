Nadal y una sorpresiva declaración: “No me siento identificado con Alcaraz ni Sinner”

El español Rafael Nadal dio detalles sobre su nueva vida, a poco más de un año de su retiro, y aseguró que el tenis “es una etapa que ya está cerrada".

Luego de recibir el Premio Leyenda 2025, Nadal brindó una entrevista para el medio español As. Allí reconoció: “Siempre pensé que me iría bien después (del retiro), en mi día a día, que es lo más importante, y que encontraría la felicidad personal en esta nueva etapa… En todo momento aceptando ya la nueva vida y disfrutándola también”.

Al ser consultado por el tenis, aseguró: "Es una etapa que ya está cerrada… No vivo mi día a día pensando en tenis, más allá de momentos puntuales o los que me apetece ver algo o, evidentemente, por la Academia, donde lo vivo un poco más en el día a día, pero desde un punto totalmente distinto”.

“No me identifico con ninguno. Son jugadores distintos a lo que era yo. Creo que Carlos es más aleatorio: comete más errores, hace puntos más espectaculares, a veces no tiene un patrón de juego tan definido, lo que lo hace impredecible y divertido para el espectador”, dijo sobre Alcaraz.

De todas maneras, subrayó: "Ha tenido un año increíblemente regular y sólido en todos los torneos importantes. Por eso me hace gracia cuando oigo que es disperso: los resultados dicen lo contrario, es mi punto de vista”.

A su vez, dijo que Sinner “es un jugador más metódico, centrado, con un patrón de juego más definido y que va añadiendo cosas poco a poco, por eso es tan sólido y pierde muy pocos partidos”.

Por último, se refirió a la posibilidad de realizar una gira junto a uno de sus grandes rivales, que fue el suizo Roger Federer: “¿Por qué no? No hay ninguna puerta cerrada a volver a agarrar una raqueta, pero tendría que prepararme a conciencia. Cuando sales a jugar, quieres estar preparado, y ahora mismo no lo estoy. Necesitaría un tiempo prudencial”.