La cruda frase de “Chacho” Coudet tras la victoria de River: “La semana fue una cagada"

Eduardo Coudet dejó una de las frases de la noche al describir el impacto de su desembarco en el club: “La semana fue una cagada, para hablar mal y pronto. Pero tengo mucha energía y no me voy a cansar”.

La declaración sintetizó el vértigo con el que atravesó sus primeros días como DT riverplatense, en medio de la urgencia futbolística y la necesidad de cambiar rápidamente el ánimo del plantel.

Lejos de relajarse por el estreno exitoso, el “Chacho” dejó en claro que el resultado no modifica el enfoque inmediato del equipo. “Tenemos 9 días por delante hasta el parate y no podemos relajar”, remarcó, con un mensaje que apuntó a sostener la intensidad en una etapa que River necesita aprovechar para consolidar una idea y sumar puntos decisivos.

Coudet también exhibió cuánto siguió al fútbol argentino durante su etapa en el exterior.

“Nunca me fui del fútbol argentino. No me perdí ni una fecha desde que me fui”, aseguró, antes de remarcar que conoce a fondo el medio local, los equipos y los futbolistas. En esa misma línea, completó una definición que pinta su perfil: “Soy medio enfermo del fútbol”.

Además, el entrenador explicó su postura pública cuando no está trabajando en el país.

“Cuando salgo de un club me gusta hacer silencio, porque hay otra gente trabajando y no me gusta opinar desde afuera”, señaló, en una frase que también buscó marcar estilo en su regreso al primer plano del torneo argentino.

Hasta hubo lugar para una referencia más personal, vinculada a su exposición. “Estoy fuera de las redes sociales. Tenía TikTok y lo borré cuando me subí al avión para venir”, contó, al mostrar que su llegada a River implicó una desconexión deliberada para enfocarse de lleno en el desafío.

El estreno, de todos modos, ya le dejó una primera señal positiva: River ganó 2-1 en la cancha de Huracán y Coudet comenzó con el pie derecho, en una noche intensa, discutida y cargada de tensión, pero que terminó con alivio para el nuevo conductor del equipo de Núñez.