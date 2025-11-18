Barrio Hospital y Sportivo arrancan la final de Segunda: los entrenadores jugaron la previa

Se pone en marcha esta noche la final de la segunda parte del torneo de ascenso del básquetbol local, torneo César "Tito" Loustau.

A partir de hoy, Barrio Hospital (1º de la fase regular) se medirá ante Sportivo Bahiense (5º) en el estadio Norberto Tomás del Club Olimpo, donde se disputará toda la definición.

El primer punto de la serie al mejor de cinco, comenzará a las 21 y tendrá como árbitros a Eduardo Ferreyra, Marjorie Stuardo y Joel Schernenco. Además, Ariel Di Marco será el comisionado técnico.

*Novedades

La serie comenzará con una baja sensible para Barrio Hospital, ya que no podrá contar -al menos por ahora- con Esteban Benedetti, una de las piezas clave del equipo.

El exjugador de San Loreno sufrió un golpe en la espalda en el último juego ante Comercial y aún no pudo entrenar con normalidad por continuar, hasta ayer, con bastante dolor.

Sportivo Bahiense, en tanto, presentará el plantel completo esta noche.

*Los DT jugaron la previa

Claudio Queti, entrenador de Barrio Hospital, contó cómo llega su equipo a esta nueva final y qué serie imagina.

"Llegamos bien, después de unas series con rivales (Altense y Comercial) que hicieron que nos esforzáramos al máximo para poder ganar. Fue una previa linda, para llegar bien", analizó el DT.

"Estamos bien, con la ausencia de Esteban, que la vamos a lamentar, pero entre todos lo vamos a tratar de reemplazar. Pero llegamos bien, con mucho ánimo, con ganas y contentos de jugar la final. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival difícil, con el que ganamos un partido y perdimos otro en la fase regular. Imagino una linda, buena y pareja final. Tengo mucho respeto por Sportivo. Esperemos poder jugar como lo hemos hecho a esta ahora y ganará el que mejor juegue estos partidos", avisó Claudio.

Lo mismo hizo Miguel Loffredo, director técnico de Sportivo, quien también palpitó la previa con La Nueva.

"Llegamos bien a esta etapa, llegamos muy bien. El equipo no había terminado bien la fase regular, habiendo perdido con Comercial y en el inicio de la serie con Independiente (ver abajo). Después nos recuperamos y los cuatro partidos siguientes lo hicimos de muy buena manera", admitió el Colo.

"Ni hablar que el ánimo está bien arriba y el nivel de los jugadores es óptimo. Estamos con muchas ganas de afrontar esta final y poder llevar el campeonato a una final extra", agregó Miguel.

"Seguramente van a ser partidos duros, peleados, con dos equipos con estilos bastantes marcados. Nosotros somos un equipo muy bien defensivamente, que corre muy bien la cancha, con dinámica. Barrio, es un equipo grande, que ocupa muchos espacios, juega muy bien el 5 contra 5 de mitad de cancha y también es un equipo corredor. Me parece que va a ser una serie pareja, dura y el que menos se equivoque se la va a llevar. Los dos tenemos planteles largos, con jugadores con experiencia, por ahí Barrio tiene jugadores con más campeonatos, pero nosotros también tenemos jugadores con títulos y con muchos playoffs en esta situación", redondeó Loffredo.

*Cómo llegan

Barrio Hospital, ganador del primer tramo del torneo, arribó a esta instancia tras ser el mejor equipo de la fase regular en la segunda etapa.

Ya en los cruces, el equipo que dirige Claudio Queti eliminó sucesivamente a Altense (8º), por 2 a 1, y Comercial (7º), por 2 a 0.

Sportivo, en tanto, culminó la etapa clasificatoria en la quinta colocación y dejó en el camino a Independiente (4º), por 2 a 1, y El Nacional (3º), por 2 a 0, en ambos casos en desventaja de cancha.

*Cuándo sigue

Según lo estipulado por la Asociación, las finales continuarán el viernes a partir de las 21.30 con el segundo punto.

Mientras que el tercero irá el martes 25, desde las 21.

En caso de ser necesarios, el cuarto se disputará el viernes 28 y el quinto, el martes 5 de diciembre. Ambos a las 21.

*Cómo se define

Si Barrio Hospital se queda con la final, adjudicándose también el segundo tramo del torneo, ascenderá directamente a Primera.

En ese caso, Sportivo Bahiense jugaría la Promoción 1 ante el 11º de Primera (9 de Julio o San Lorenzo) e Independiente la promoción 2 ante el 10º de Primera (Estrella o Liniers).

Mientras que si el equipo que dirige Miguel Loffredo vence ahora a Barrio Hospital, quedándose cada uno con un tramo de la competencia, ambos jugarían una súper final en busca del ascenso directo.