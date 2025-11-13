Tomás Bussetti, antes de otra final con Barrio Hospital: "Nosotros vamos a paso a paso"

Barrio Hospital se clasificó a la final del segundo tramo del torneo de segunda división del básquetbol local, tras haber ganado el primer certamen, y jugará por el ascenso ante Sportivo Bahiense.

Para acceder a otra final en la temporada, el equipo que conduce Claudio Queti superó en semifinales a Comercial.

"Era lo que fuimos a buscar en el segundo partido, fuimos con esa mentalidad de cerrar la serie y estar de nuevo en las finales", admitió Tomás Bussetti en El Diario Deportivo.

"En el primer partido, que le llegamos a sacar 20 puntos, sabíamos que esa no era la serie, la serie iba a ser cómo se dio el martes", contó una pieza en el último triunfo y durante toda la campaña del equipo.

Un elenco que se armó con nombres importantes para la categoría, tuvo desde el comienzo el cartel de candidatos, mientras, lógicamente, se iba ensamblando como equipo a la par de la competencia.

"Desde principio de año que somos los candidatos, así nos llaman todos los equipos y eso le da cierta dificultad, porque todos te quieren ganar. No podes descansar ningún partido, porque todos te juegan a eso", contó Tomi.

"Hubo un cambio que sentí durante el año que uno se va conociendo mejor con los chicos, porque muchos no jugamos juntos. Porque por más que tengas los jugadores que tengas, si no podes formar el equipo se hace complicado", agregó.

Ese muy buen equipo se basa principalmente en jugadores de experiencia, con mucho rodaje y partidos importantes en su carrera.

"Son jugadores que saben jugar estos tramos, que toda su carrera jugaron cosas importantes, que al fin y al cabo saben las decisiones que tienen que tomar y se nota en la cancha", remarcó Bussetti.

Además, Tomi, empezó a pensar en la final que se jugará a partir del próximo martes.

"Nosotros vamos paso a paso, todavía falta una final, es al mejor de cinco. Pensar en un ascenso la verdad que a mí no me interesa, nosotrs queremos ir paso a paso y ganr partido a partido y si se da, se da. Y sino ver contra quien nos toca la permanencia. Veo muy bien al equipo", remarcó.

"Imagino una final durísima, que nos ganamos los dos. Sabemos que es un equipo intenso, que se contagia mucho, sabemos que va a ser una guerra, iremos viendo partido a partido", agregó.

