El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este martes 25 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 32 en Bahía Blanca.

Durante la madrugada el tiempo se presentará inestable, mientras que por la mañana pasará de templado a cálido, con nubosidad variable, viento leve del noreste y buena visibilidad.

Hacia la tarde, el tiempo pasará de caluroso a templado, con viento leve en aumento desde el sector sudeste. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, por su parte, será templada con aumento de viento, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 24 grados.