El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 25 de noviembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este martes 25 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 32 en Bahía Blanca.
Durante la madrugada el tiempo se presentará inestable, mientras que por la mañana pasará de templado a cálido, con nubosidad variable, viento leve del noreste y buena visibilidad.
Hacia la tarde, el tiempo pasará de caluroso a templado, con viento leve en aumento desde el sector sudeste. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, por su parte, será templada con aumento de viento, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 24 grados.