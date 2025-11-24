Javier Saviola se refirió al mal presente de River: “Está como la Selección de Chile”

Javier Saviola, exfutbolista de River, habló sobre el mal presente que atraviesa el Millonario y realizó una dura comparación con una selección de Sudamérica: "Lamentablemente, River está como Chile". Dichas declaraciones se dieron en el marco de una charla para la Fundación de Barcelona, de la que es embajador.

Es que La Banda viene de ganar solo dos de los últimos 12 encuentros sumando todas las competiciones y perdió en 9 oportunidades, entre ellas se incluyen la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras, derrota por penales en semifinales de Copa Argentina contra Independiente Rivadavia y caída 2-0 en el Superclásico frente a Boca.

En cuanto a las declaraciones del Conejito, habló sobre Marcelo Gallardo y que "no le encontró la vuelta al equipo". Además agregó: "Se ha transformado en uno de los técnicos más grandes de la historia. Está entre los mejores tres o cuatro. Sabemos cómo se vive en los clubes grandes. Hay poca paciencia y la gente quiere resultados inmediatos. River es un club de los más exigentes del mundo. Cuando los objetivos no se dan, la gente se cansa".

"Perdió el Superclásico y eso te marca mucho. Boca tuvo un año que, por ahí, no fue tan exitoso, pero ahora parece que fuera el mejor. Salvó el año. No encontraba el equipo, pero con este resultado todo es felicidad", remarcó sobre el duelo que se llevó el Xeneize.

Lo cierto es que Saviola es una palabra autorizada en el mundo River. 136 partidos, 58 goles y 31 asistencias le sirvieron para ser uno de los mejores futbolistas surgidos del semillero del elenco de Núñez.