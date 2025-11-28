Un choque entre un auto y una bicicleta dejó a un ciclista en estado grave

Un accidente de tránsito ocurrió este mediodía en avenida Arias, entre Maestro Piccioli y Libertad.

Allí, un Ford Fiesta conducido por Fausto Ezequiel Álvarez (43) colisionó con una bicicleta guiada por un hombre cuya identidad no fue informada.

El ciclista fue trasladado en código rojo por una ambulancia del Siempre al Hospital Municipal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según fuentes oficiales, el test de alcoholemia realizado al automovilista arrojó resultado negativo.

En el lugar intervinieron personal de Tránsito, Defensa Civil y Policía Científica.

Concluidas las pericias, ambos vehículos fueron trasladados a la dependencia policial. Por el hecho se iniciaron actuaciones por Lesiones Culposas, con intervención de la UFIJ Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.