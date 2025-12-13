Golpe de 115 millones de dólares: Brasil desarticula la minería ilegal de oro en la Amazonía

Las autoridades brasileñas han asestado un golpe demoledor a las redes de minería ilegal en la Amazonía, logrando la incautación récord de 249 kilogramos de oro extraído ilegalmente desde principios de 2024. Este metal, valorado en aproximadamente 184 millones de reales (unos 34 millones de dólares), es solo una parte del daño total infligido a la criminalidad organizada, estimado en 623 millones de reales (115 millones de dólares).

La clave de este éxito radica en la implementación estratégica de la Casa de Gobierno en la Tierra Indígena Yanomami, una entidad creada en marzo de 2024 para coordinar las operaciones de inteligencia, mando y control.

Estrangulamiento logístico y financiero

El director de la Casa de Gobierno, Nilton Tubino, destacó que la estrategia se ha centrado en atacar el "activo central" de las operaciones ilícitas mediante el estrangulamiento financiero y logístico:

"Los 249 kilos de oro incautados desde la creación de la Casa de Gobierno reflejan un avance estructural. Retiramos de circulación recursos que sustentaban la logística ilegal, dentro de una estrategia de control territorial y estrangulamiento financiero para proteger las tierras indígenas", explicó Tubino.

El balance es contundente, especialmente en 2025, cuando se retiraron de circulación 215 kilos de oro. Este bloqueo se logró mediante 8.459 acciones coordinadas, que incluyen.

Fiscalizaciones terrestres, fluviales y aéreas.

Destrucción de pistas de aterrizaje clandestinas.

Incautaciones masivas de combustible, motores, generadores y sistemas de comunicación.

Impacto directo: reducción drástica de campamentos

Los datos internos demuestran la efectividad del sistema de mando y control: se ha logrado una reducción del 98 por ciento en la apertura de nuevos campamentos ilegales de minería de oro desde marzo de 2024.

La pérdida de capacidad operativa es palpable. Solo en noviembre de 2025, las operaciones de combate directo resultaron en la detención de 22 mineros dentro del territorio Yanomami. Las autoridades confirman que, día tras día, las incautaciones de pequeñas cantidades de oro continúan, sumando continuamente al total de 249 kilogramos ya registrados, lo que confirma la desarticulación progresiva de las redes de explotación ilegal. (NA)