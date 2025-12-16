Causa "Cuadernos": se retoma el juicio y comienza la evaluación de la prueba

El juicio por la causa "Cuadernos" se reanudará este martes a las 13.30, y se prevé que se lea el descargo de los empresarios Patricio Gerbi, Juan Chediak, Carlos Wagner, Aldo Roggio y Ángelo Calcaterra. Posteriormente, se pasará a la valoración de la prueba, según fuentes judiciales.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia resolvió que la Sala AMIA, recientemente remodelada en el edificio de Comodoro Py 2002, se destinará como nuevo espacio para juicios orales de gran envergadura, en el marco de las obras de mejora edilicia del Poder Judicial.

La medida de la Corte facilitará que el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), a cargo del juicio por la causa "Cuadernos", acelere el proceso judicial, tras las quejas por las deficiencias edilicias en el edificio.

En la última audiencia, se detalló cómo empresarios y funcionarios acordaron un esquema de recaudación ilegal. La acusación sostiene que, entre 2003 y 2015, operó una asociación ilícita liderada por Cristina Fernández de Kirchner y altos funcionarios del Ministerio de Planificación, como Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, entre otros, junto a empresarios como Carlos Wagner y Ernesto Clarens.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según el Ministerio Público Fiscal, el objetivo de esta estructura era generar beneficios ilegales mediante negociaciones vinculadas a la obra pública, la energía y el transporte. El modus operandi consistía en exigir porcentajes de entre el 3 % y el 20 % del valor de las obras, que se entregaban como retornos a cambio de adjudicaciones y liberación de pagos.

Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, explicó en su declaración que el sistema comenzaba con reuniones entre las empresas para acordar quién obtendría cada obra y qué porcentaje se destinaría como dádiva. Luego, trasladaban la información a José López, quien la remitía a funcionarios de Vialidad Nacional para incluir esos montos en los listados de pagos mensuales.

La remodelación de la Sala AMIA

La obra de puesta en valor de la Sala AMIA fue realizada por la Dirección General de Infraestructura Judicial, bajo la supervisión de la Intendencia de la Cámara Federal de Casación Penal.

La inversión demandada fue de $162.434.175, en el marco del Plan General de Obras impulsado por el Consejo de la Magistratura para adecuar los espacios judiciales a las exigencias del nuevo Sistema Acusatorio. (NA)