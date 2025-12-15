Milei denunció el avance del antisemitismo, defendió la “batalla cultural” y elogió a Kast

El presidente Javier Milei repudió el atentado terrorista islámico ocurrido en Australia, advirtió sobre el avance del antisemitismo a nivel global y reivindicó la denominada “batalla cultural”, durante un discurso pronunciado en la cena anual de la Fundación Faro.

“El antisemitismo avanza y trasciende al propio pueblo judío: es una afrenta directa contra la libertad misma”, sostuvo el mandatario, al tiempo que expresó su solidaridad con la comunidad judía en la Argentina y en el mundo. En ese sentido, afirmó que la libertad es “el valor más sagrado de nuestra cultura occidental” y que los ataques terroristas son perpetrados por “enemigos acérrimos de la libertad”.

Milei también cuestionó al movimiento woke y aseguró que “durante años exigió mirar para otro lado” frente a hechos de violencia y extremismo. “Nuestro deber es alertar con claridad que lo que está mal, está mal”, enfatizó.

En el plano regional, el Presidente felicitó a José Antonio Kast, a quien definió como “flamante presidente electo de Chile”, y consideró su triunfo como “una señal de que Sudamérica ha despertado y vuelve a vivir bajo las ideas de la libertad”.

Además, en materia económica, el mandatario afirmó que “la macro es la suma de la micro, salvo que sean un economista de hiper recontra re cuarta y que haya quedado en el tiempo”, y respondió a las críticas opositoras: “Si me critican por no mirar la micro, lo que quieren decir es que somos un gobierno honesto”.

En ese marco, Milei elogió al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a quien agradeció públicamente y definió como “el mejor ministro de Economía de la historia”.

Durante su intervención, Milei destacó el rol de la Fundación Faro como “un verdadero baluarte de la batalla cultural” y agradeció especialmente a su presidente, Agustín Laje, a quien calificó como “uno de los grandes artífices del cambio de paradigma cultural”, además de reconocer al intelectual Axel Kaiser.

“Nuestras armas son nuestras ideas y la trinchera está en cada ámbito de la vida cotidiana”, señaló el jefe de Estado, y concluyó: “Hoy una idea no necesita ser verdadera para llegar lejos, sino atractiva. La izquierda lo sabe y ha sabido presentar sus mentiras como apetecibles”. (con información de NA)