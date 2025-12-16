Renuncia en el Gobierno: se fue el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica

En medio de los cambios en el Gobierno, el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Germán Guido Lavalle, renunció a su cargo este martes. Este cambio ocurre luego de la designación del nuevo secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli.

“El motivo es permitirle la designación de un reemplazante de su confianza para llevar adelante el Plan Nuclear Argentino que impulsa el Presidente”, expresó.

Lavalle fue titular de la CNEA durante dos años. Según indicaron fuentes oficiales, el ingeniero Martín Porro asumirá en su lugar. En la página oficial del organismo, destacaron los hitos durante su gestión “que revalorizaron el sector nuclear”. Entre ellos, impulsó un plan para la finalización del Reactor Argentino Multipropósito RA-10; se obtuvo la licencia para la puesta en marcha del Centro Argentino de Protonterapia (CEARP) y se firmó el memorándum de entendimiento con Candu Energy Inc. para colaborar en el suministro de agua pesada y desarrollo de las capacidades tecnológicas.

Lavalle también posibilitó la entrega del acelerador lineal Elekta EVO para el Hospital Garrahan, un equipamiento único en el país para el tratamiento de radioterapia pediátrica.

“Todo lo anterior se ha logrado con el trabajo de muchos y con un esfuerzo por el orden y la austeridad administrativos que, entre otras cosas, ha permitido un importantísimo avance en el Índice de Transparencia. Por supuesto queda mucho por hacer, pero el sector nuclear argentino cuenta con un bien ganado prestigio internacional que le permitirá al país continuar con su desarrollo tecnológico al servicio de todos los habitantes”, cerró el documento.

Quién es Martín Porro

Tras la salida de Lavalle, Ramos Nápoli eligió al ingeniero Martín Porro para que asuma en el cargo.

“Su designación inaugura una nueva etapa que buscará potenciar al máximo las capacidades del sector, reorganizando y eficientizando los recursos estratégicos de esta Comisión”, precisaron en un comunicado.

De acuerdo a lo que detallaron, Porro tiene 30 años de experiencia en el sector: “Ha participado, coordinado y liderado proyectos vinculados con la construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de diversas instalaciones nucleares de la propia CNEA y del sector nuclear argentino en general”.

Asimismo, lideró una eficiencia energética tanto en la secretaría de Energía de la Nación como a escala internacional. “En el último año se desempeñó como Gerente de Producción de Dioxitek S.A., consiguiendo un récord histórico de producción de Dióxido de Uranio (UO2) este año”, indicaron. (con información de TN)