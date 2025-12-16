El PRO, la UCR, el MID y otras fuerzas lanzaron un nuevo interbloque de 22 diputados nacionales

Un grupo de 22 diputados nacionales de la oposición dialoguista oficializó la creación del interbloque "Fuerza del Cambio", que comenzó a funcionar este mismo martes, durante los debates de comisión por el Presupuesto 2026, La ley de Compromiso Fiscal y la Ley de Inocencia Fiscal, que obtuvieron dictamen y se debatirán el miércoles en el recinto.

El nuevo armado combina 12 diputados del PRO (Cristian Ritondo, Martín Ardohain, Emmanuel Bianchetti, Fernando de Andreis, María Florencia de Sensi, Daiana Fernández Molero, Alejandro Finocchiaro, Alicia Fregonese, Antonela Giampieri, Álvaro González, Javier Sánchez Wrba y Martín Yeza); seis de la UCR (Guillermo Agüero, Gerardo Cipolini, Diógenes González, Lisandro Nieri, Darío Schneider y Pamela Verasay); dos del MID (Eduardo Falcone y Oscar Zago) y los interbloques Adelante Buenos Aires (con la bahiense Karina Banfi) y Por Santa Cruz (José Luis Garrido).

El flamante espacio estará presidido por Ritondo, mientras que la mendocina Verasay ocupará el lugar de número dos.

La conformación de "Fuerza del Cambio" se dio con la intención de contar con más nombres propios en las comisiones y fortalecer la capacidad de negociación con el oficialismo.

El espacio buscará disputarle la vicepresidencia tercera de la Cámara al bloque de Provincias Unidas, que tiene la misma cantidad de miembros, por lo que la disputa se definirá en la próxima sesión.

Según trascendió, la intención de radicales y macristas es que Banfi ocupe ese lugar, al tiempo que aseguraron que buscarán “más lugares en las comisiones”.