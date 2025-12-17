La Provincia avanza con una legislación para mejorar condiciones de trabajadores de plataforma

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza en la redacción de un proyecto de ley para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales, una iniciativa que contempla mayor control estatal, seguros obligatorios y herramientas de asistencia ante siniestros, informaron fuentes oficiales.

La propuesta es impulsada por la gestión del gobernador Axel Kicillof, a través del Ministerio de Trabajo bonaerense, encabezado por Walter Correa, y se elabora de manera transversal con la participación de distintos organismos provinciales.

Críticas al vacío normativo nacional

La cartera laboral señaló que, mientras a nivel internacional se debate la regulación del empleo digital y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) analiza mecanismos para mejorar las condiciones de quienes trabajan mediante plataformas, en la Argentina el Congreso aún no abordó una legislación específica.

En ese contexto, advirtieron que el Gobierno nacional promueve un modelo que excluye a miles de trabajadores de derechos laborales básicos, al dejarlos fuera de las normas protectorias vigentes.

Tres ejes centrales del proyecto

La iniciativa provincial se estructura sobre tres ejes principales:

Fortalecimiento de las inspecciones laborales, especialmente en las denominadas “tiendas invisibles”.

Garantías de salud y seguridad laboral para trabajadores y trabajadoras de plataformas.

Creación de una aplicación móvil con herramientas de asistencia, seguridad y beneficios.

Las tiendas invisibles son definidas en el proyecto como establecimientos que operan a puertas cerradas, donde se realizan tareas de venta, almacenamiento, empaque y despacho de mercaderías comercializadas a través de plataformas digitales. Estos espacios deberán cumplir con la legislación laboral vigente, y el Ministerio de Trabajo será la autoridad de aplicación.

Según se detalló, la problemática abarca tanto a los trabajadores que operan dentro de estos centros, sometidos a ritmos intensos de trabajo, como a los repartidores, que suelen esperar pedidos en la vía pública sin acceso a condiciones adecuadas de descanso o higiene.

Seguro obligatorio y responsabilidades empresariales

El proyecto establece que las empresas deberán contratar, a su exclusivo cargo, un seguro de accidentes personales para los trabajadores, que garantice cobertura ante muerte accidental, invalidez permanente y asistencia médica de emergencia.

Además, fija responsabilidades empresariales en materia de salud y seguridad laboral, y exige el cumplimiento de las obligaciones fiscales, competencias que corresponden al ámbito provincial.

Paradores y espacios de descanso

En articulación con municipios y empresas, la iniciativa también promueve la creación de paradores de acceso público y gratuito, donde los trabajadores puedan:

Descansar durante la jornada laboral.

Acceder a sanitarios y agua potable.

Contar con espacios seguros para el resguardo de objetos personales y herramientas de trabajo.

Una APP con botón de pánico y asistencia

Otro eje clave será la creación de una aplicación móvil oficial, que incluirá:

Botón de pánico o aviso rápido de seguridad, ante situaciones de inseguridad.

Botón de emergencia en salud, para accidentes en la vía pública.

Acceso a descuentos en insumos esenciales, como bicicletas, motos, cascos, repuestos, gomerías y lubricantes.

Asesoramiento gratuito sobre derechos laborales, seguros, licencias de conducir y trámites migratorios.

Desde el Ministerio explicaron que la APP no busca crear nuevos circuitos, sino aprovechar el uso cotidiano del celular para garantizar respuestas inmediatas ante emergencias.

Rol del Estado

Según destacaron fuentes oficiales, el proyecto representa un nuevo paso en la política laboral de la provincia, con un Estado que refuerza su rol de control y protección, y que busca colocar al trabajo en el centro de las políticas públicas, garantizando derechos y mejores condiciones para los trabajadores de plataformas digitales.