Desde Obras Públicas indican que se podrá comenzar con el Plan Hidráulico en febrero

El secretario de Obras Públicas de la ciudad, Gustavo Trankels, expuso hoy el presupuesto 2026 de su dependencia en el Concejo Deliberante y aseguró que el desdoblamiento de la contribución requerida a las empresas del Polo Petroquímico no retrasará los trabajos previstos para las obras hidráulicas anunciadas.

"El monto del presupuesto para este año no tiene precedentes. Sobre un total de 330.000 millones, nuestra secretaría va a contar con un presupuesto de 103.000 millones. Está en el orden del 30 % del mismo. Los puntos más fuertes son aportes de la Provincia por 40.000 millones y el programa extraordinario de reconstrucción hidráulica que para este año son 13.500 millones, más el fondo educativo que va a ser un aporte de 7.200 millones", indicó el funcionario.

Obras Públicas absorberá la gran mayoría del dinero municipal, en buena medida para la realización del "Plan de Reconstrucción Hidráulica" y obras que tienen que ver con reencarpetado asfáltico, además de trabajos sobre la red de agua potable.

"El hecho de contar con la mitad del dinero previsto de las empresas del Polo en 2026 (la otra llegará en 2027), que en su monto original eran 27.000 millones de pesos para este año, no afectará los trabajos previstos en el plan de reconstrucción hidráulica, ya que los tiempos de obra y los procesos licitatorios correspondientes, sumado a los tiempos mismos de las obras, nos permiten ir financiando las mismas con el presupuesto de 13.500 millones correspondientes para este 2026", indicó Trankels ante la consulta de un edil.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Trankels expuso los trabajos a realizar en diferentes sectores de la ciudad (Foto Rodrigo García, LNP)

De no mediar inconvenientes, a principios de 2026 se podrían comenzar los trabajos correspondientes al inicio del proyecto, según indicó Trankels. "Creemos que teniendo en cuenta como estamos en este momento, en febrero podríamos empezar con las obras".

Trankels expuso el presupuesto con los subsecretarios del área y manifestó que "la prioridad es abordar lo que reclaman los vecinos todos los días, porque con cada lluvia repentina en determinados barrios donde hay cuencas y subcuencas cerradas y donde el agua no tiene un escurrimiento superficial natural, tenemos que construir obras pluviales, que es la única forma de sacar el agua de esos lugares".

Las obras del Plan de Reconstrucción Hidráulica van avanzando en su parte administrativa para poder llegar a la ejecución en los plazos previstos dentro del presupuesto para el 2026 y su continuación con la segunda parte para el 2027:

"Se está trabajando desde nuestras áreas técnicas en la Municipalidad, en conjunto con Hidráulica de la Provincia y con el Consorcio del Puerto para poder llevar estos 13 proyectos a nivel ejecutivo, realizar las licitaciones públicas correspondientes y poder, a partir de la asignación de esos 13.500 millones, materializar varias de esas obras durante 2026 y completarlas el año siguiente", finalizó el secretario.