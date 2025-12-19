Código de Planeamiento Urbano: "Los borradores están finalizados", dijo Vecchi

En el cierre de la ronda de exposiciones de funcionarios municipales ante el Concejo Deliberante por el Presupuesto 2026, la secretaria de Planeamiento Urbano, Rosana Vecchi, puso el foco en uno de los déficits estructurales de la ciudad: la movilidad y la necesidad de ordenar el entramado vial con criterios claros de prioridad.

La secretaria de Planeamiento Urbano, Rosana Vecchi, se refirió al estado del Código de Planeamiento Urbano y confirmó que ya finalizó el contrato con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y que los consultores entregaron la totalidad del trabajo en enero. "Seguimos trabajando para terminar de ajustar algunas cuestiones de la propuesta que había hecho el CFI", señaló.

En ese sentido, indicó que los borradores ya están disponibles y que el debate formal quedará para 2026. "Todos esos borradores están a disposición ahora para que, según lo que organice el Intendente, se pongan en discusión", concluyó.

Vecchi reconoció que aún existen "cuadras que no tienen asfalto" y planteó la importancia de empezar a definir "cómo priorizar y jerarquizar algunas arterias que ordenen el funcionamiento de la ciudad". En ese marco, sostuvo que el sistema circulatorio se convirtió en un eje central del trabajo del área.

"El sistema circulatorio era realmente un punto de trabajo importante", afirmó la funcionaria, al detallar que se avanzó en un abordaje integral junto a distintas dependencias municipales. En ese proceso intervinieron áreas técnicas como Ingeniería de Tránsito y Catastro Territorial, además de Defensa Civil, Bomberos y el área de Tránsito, con especial atención a los circuitos de emergencia.

Ese trabajo, coordinado por el agrimensor Marcelo Martínez, ya derivó en la conformación de un expediente que actualmente recorre las distintas dependencias municipales. Según explicó Vecchi, el objetivo es que ese material se consolide, junto con el Código de Planeamiento Urbano, como una herramienta base para ordenar las obras públicas. "Para generar una mayor fluidez en la movilidad urbana", sintetizó.

La secretaria aclaró que esta planificación vial se complementa con las acciones que lleva adelante la Dirección de Tránsito en materia de transporte, en una estrategia que busca integrar infraestructura, circulación y servicios.

Turismo: dejar de ser ciudad de paso y construir una identidad propia

Durante su exposición, la directora adjunta de Turismo, Karina Sánchez, remarcó que el área trabaja en una estrategia para posicionar a Bahía Blanca "no solamente como destino conector o destino de escala, sino también para que se empiece a convertir en un destino con su propia identidad".

En ese sentido, explicó que se fueron desarrollando "distintos programas y distintos ejes de trabajo", entre los cuales destacó como central el proceso de "consolidación y ampliación de la oferta turística recreativa". Según detalló, los programas implementados estuvieron orientados a diversos segmentos y arrojaron resultados positivos: "A través de distintos indicadores nos han demostrado que ha tenido una muy buena convocatoria y una muy buena recepción por parte tanto del residente como del visitante".

Otro de los pilares señalados por Sánchez fue el turismo de reuniones y eventos, al que definió como estratégico para la ciudad. "Hemos estado presentes en distintos eventos y también armamos un programa de asistencia a organizadores", explicó, y subrayó que ese acompañamiento permite que las actividades se concreten en Bahía Blanca. "Esto hace que tengamos un derrame económico con todo esto", agregó.

La funcionaria también hizo hincapié en la articulación público-privada, a través de mesas de trabajo y propuestas conjuntas. "Trabajamos incluso con el sector portuario, con los gastronómicos y con las distintas cámaras, tratando de consolidarlo como destino como tal", sostuvo.

Por último, indicó que "una parte importante del presupuesto está claramente reflejada en el primer eje de trabajo, que tiene que ver con la consolidación y la ampliación de la oferta", y anticipó que el objetivo es sostener los programas existentes y profundizar el trabajo conjunto. "La idea es sostenerlos y, por supuesto, trabajar de manera mancomunada con la región", concluyó.