Olimpo-Villa Mitre: cuándo y dónde se venden las entradas para el segundo punto de la Súper final

Así estuvo el Casanova en la final Olimpo-Napostá. Foto: archivo-La Nueva.

La dirigencia de Olimpo informó cómo se realizará la venta de entradas para el partido ante Villa Mitre, correspondiente al segundo punto de la Súper final del torneo de primera división del básquetbol local.

El mismo se jugará el domingo en el estadio Osvaldo Casanova, a partir de las 21 y únicamente con público local.

Los tickets se pondrán a disposición de los hinchas mañana sábado, en la boletería del Norberto Tomás.

En primer turno, de 9 a 13, sólo podrán comprar socios con cuota al día y presentando el DNI.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Luego, de 16 a 20, se venderá para no socios y público en general.

Las plateas costarán $15.000 y las populares, $10.000.

*Cómo arrancó y cómo puede seguir

La Súper final comenzó ayer, con la victoria de Villa Mitre por 86 a 82 en el José Martínez.

Si el domingo se impone nuevamente el tricolor, se consagrará tricampeón.

En cambio si gana el aurinegro, volverán a enfrentarse el lunes 29 otra vez en el Martínez en el tercer y definitivo juego.