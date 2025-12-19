Bahía Blanca | Viernes, 19 de diciembre

23.5°

Bahía Blanca | Viernes, 19 de diciembre

23.5°

Bahía Blanca | Viernes, 19 de diciembre

23.5°
Finales 2025.

Olimpo-Villa Mitre: cuándo y dónde se venden las entradas para el segundo punto de la Súper final

Se miden el domingo en el Osvaldo Casanova, sólo con público aurinegro y neutral.

Así estuvo el Casanova en la final Olimpo-Napostá. Foto: archivo-La Nueva.

La dirigencia de Olimpo informó cómo se realizará la venta de entradas para el partido ante Villa Mitre, correspondiente al segundo punto de la Súper final del torneo de primera división del básquetbol local.

El mismo se jugará el domingo en el estadio Osvaldo Casanova, a partir de las 21 y únicamente con público local.

Noticias Relacionadas

Los tickets se pondrán a disposición de los hinchas mañana sábado, en la boletería del Norberto Tomás.

En primer turno, de 9 a 13, sólo podrán comprar socios con cuota al día y presentando el DNI.

Luego, de 16 a 20, se venderá para no socios y público en general.

Las plateas costarán $15.000 y las populares, $10.000.

*Cómo arrancó y cómo puede seguir

La Súper final comenzó ayer, con la victoria de Villa Mitre por 86 a 82 en el José Martínez.

Si el domingo se impone nuevamente el tricolor, se consagrará tricampeón.

En cambio si gana el aurinegro, volverán a enfrentarse el lunes 29 otra vez en el Martínez en el tercer y definitivo juego.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Sociedad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE