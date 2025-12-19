Bahía Blanca empieza a sentir la Navidad con adornos en la plaza Rivadavia

Bahía Blanca comienza a palpitar la llegada de la Navidad con la instalación de los primeros adornos en la plaza Rivadavia, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. Luces, estructuras decorativas y motivos típicos de las fiestas ya forman parte del paisaje, generando un clima especial en quienes transitan a diario por el centro.

La iniciativa busca acompañar el espíritu navideño y reforzar el uso de los espacios públicos en una época del año marcada por los encuentros, las tradiciones y la expectativa de fin de año.

En ese sentido, el Municipio anunció que el centro de la ciudad se llenará este fin de semana de magia con "Navidad Puerto” y "La noche de los Comercios", dos propuestas para disfrutar de Bahía Blanca con toda la familia.

Hoy, mañana y el domingo, de 12 a 20, Papá Noel estará en el Palacio Municipal para sacarse fotos y recibir cartitas.

Las fotos se tomarán por orden de llegada y podrán descargarse de manera libre y gratuita a través de un link que será publicado en las redes sociales y canales del Municipio y el Puerto.

Para hacer mas divertida la espera, habrá estaciones (como el trineo y buzón), donde las familias podrán fotografiarse con su propio dispositivo. Se sugiere a las familias recordar el horario en que sacaron su foto para luego facilitarse la búsqueda en los links que contendrán carpetas con las fotos clasificadas por franjas horarias.

La plaza Rivadavia se convertirá en un espacio de entretenimiento para disfrutar con juegos y actividades, un sector para escribir la cartita, estación de maquillaje, Espacio PlaPla, una esfera navideña, pantalla con juegos de RA y la historia interactiva de la navidad.

El equipo de La Nave Circo pondrá color durante el evento, habrá feria de la Economía Social y shows en vivo: el sábado a las 19 se presentará Nes Campano, el domingo a las 18 estará el Coro Municipal de niños y a las 19 dentro del Hall Municipal, el de adultos.

Además, en el marco de la campaña de concientización “Fiestas sin pirotecnia”, todos los días de 10 a 12 y de 17 a 19 (sábado solo de mañana), en la plaza estará disponible la cabina interactiva que propone experimentar en primera persona lo que padecen las personas y animales que se ven afectados por el uso de pirotecnia.

La noche de los Comercios

Alrededor de 200 locales se sumaron a esta iniciativa que tendrá lugar este sábado, de 19 a 23.

Durante esa noche, los comercios ofrecerán promociones exclusivas y habrá sorpresas y eventos en las calles del micro y macro centro: arte, música en vivo, sorteos, juegos, personajes navideños y de ficción, Box de Fotos, glitter, maquillaje infantil, regalos y mucho más.

"Peatonal Belgrano" será un espacio de encuentro con escenario cultural donde se ofrecerá un concierto coral y habrá bandas en vivo (Mr. T y Cumbia Reyna) y una zona gastronómica con food trucks.

Por tal motivo, de 10 a 19 en la primera cuadra de calle Belgrano se reducirá el tránsito vehicular para el montaje del escenario y de 19 a 23 se cerrará la calle.

Los comerciantes expresaron que "más de 200 comercios se unieron para que sea un momento muy agradable, que las personas puedan venir a disfrutar, a pasear, a aprovechar promociones y buenos descuentos, y crear un espíritu navideño que es lo que mayormente esperamos, que es lo que está necesitando el público bahiense".

Bus Turístico

El domingo a las 17 el Bus Turístico ofrecerá una nueva salida gratuita que a través de una propuesta lúdica y musical, invita a vivenciar la magia de estas fechas y conocer sobre las diferentes formas de celebrar la Navidad en el mundo.

El itinerario de visitas incluye la Catedral Nuestra Señora de la Merced, la Parroquia Inmaculado Corazón de María. la Iglesia Santa Rita y la Parroquia Santa Teresita.

El punto de encuentro será la Catedral (Sarmiento 72). Los cupos son limitados y los interesados pueden inscribirse previamente enviando un Whatsapp al (291) 439-0122.