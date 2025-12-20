"Navidad Ciudad Puerto" este domingo en el Palacio Municipal

El Municipio y el Puerto de Bahía Blanca invitan a compartir un momento distinto en el Palacio Municipal para vivir un encuentro con Papá Noel en un espacio controlado de sonido para que todos puedan disfrutar.

La "Hora Silenciosa con Papá Noel" propone un encuentro con luces suaves, sin ruidos intensos ni música fuerte, para que cada niño y niña pueda acercarse a su propio ritmo. De 14 a 15 horas en Alsina 65 habrá una experiencia cuidada, sin apuros ni sobresaltos, para que todos y todas puedan disfrutar.

Este sábado se viene la Noche de los Comercios

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La noche de los Comercios

Alrededor de 200 locales se sumaron a esta iniciativa que tendrá lugar este sábado 20, de 19 a 23 horas.

Durante esa noche, los comercios ofrecerán promociones exclusivas y habrá sorpresas y eventos en las calles del micro y macro centro: arte, música en vivo, sorteos, juegos, personajes navideños y de ficción, Box de Fotos, glitter, maquillaje infantil, regalos y mucho más.

"Peatonal Belgrano" será un espacio de encuentro con escenario cultural donde se ofrecerá un concierto coral y habrá bandas en vivo (Mr. T y Cumbia Reyna) y una zona gastronómica con food trucks.

Por tal motivo, de 10 a 19 hs en la primera cuadra de calle Belgrano se reducirá el tránsito vehicular para el montaje del escenario y de 19 a 23 hs se cerrará la calle.

Gabriela Ledo y Flavia Lombardo, comerciantes bahienses, expresaron que "más de 200 comercios se unieron para que sea un momento muy agradable, que las personas puedan venir a disfrutar, a pasear, a aprovechar promociones y buenos descuentos, y crear un espíritu navideño que es lo que mayormente esperamos, que es lo que está necesitando el público bahiense".